ОСК подписала 17 госконтрактов с Минобороны за год

"Всего в 2019 году было подписано 17 новых государственных контрактов, что обеспечивает загрузку ключевых предприятий корпорации до 2026 года, а в некоторых случаях до 2028 года", - сообщил он, говоря об итогах работы ОСК по военному кораблестроению.