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ОСК подписала 17 госконтрактов с Минобороны за год
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РИА Новости

ОСК подписала 17 госконтрактов с Минобороны за год

15:28 09.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМакет ледокольного судна "Андрей Вилькицкий"
Макет ледокольного судна Андрей Вилькицкий
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Макет ледокольного судна "Андрей Вилькицкий". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация в 2019 году подписала 17 госконтрактов с Минобороны РФ, это позволит загрузить предприятия до 2028 года, заявил журналистам в понедельник президент ОСК Алексей Рахманов.
"Всего в 2019 году было подписано 17 новых государственных контрактов, что обеспечивает загрузку ключевых предприятий корпорации до 2026 года, а в некоторых случаях до 2028 года", - сообщил он, говоря об итогах работы ОСК по военному кораблестроению.
Рахманов добавил, что до конца года ВМФ России получит четыре корабля, прошедших средний и восстановительный ремонт.
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Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияЭкономика
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