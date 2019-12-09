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Синьцзян: жить без экстремизма
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РИА Новости

Синьцзян: жить без экстремизма

15:26 09.12.2019
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© AP Photo / Andy WongПредседатель Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохрат Закир наблюдает за выступлением танцовщиц из Синьцзяна перед пресс-конференцией в Пекине
Председатель Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохрат Закир наблюдает за выступлением танцовщиц из Синьцзяна перед пресс-конференцией в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР вот уже 34 месяца подряд не происходило терактов. Это небывалый показатель для региона, который в течение длительного времени был самой неспокойной точкой Китая. Благодаря установившемуся миру Синьцзян демонстрирует опережающие показатели социально-экономического развития. В этот богатый древней культурой регион едет все больше гостей. Так, в 2018 году турпоток в Синьцзян вырос сразу на 40%.
Все это плоды политики китайских властей по дерадикализации региона. Ее важнейшим инструментом стали центры профессиональной подготовки в Синьцзяне.
КНР не является пионером практики учреждения центров дерадикализации. Еще в 2016 году о создании подобных учреждений в 12 регионах страны объявила Франция. В июне 2018 года в Великобритании была выдвинута антитеррористическая стратегия, в которой подчеркнуто превентивное воспитание оказавшихся под влиянием экстремизма. В США также организуются классы, помогающие молодым людям, попавшим под влияние радикальных идей.
Вместе с тем западные СМИ называют центры профессиональной подготовки в Синьцзяне "лагерями". Они создают впечатление, что туда подневольно сгоняют людей. Истории многих жителей Синьцзяна свидетельствуют совершенно о другом.
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Уйгурскую девушку по имени Айкда в центр профессиональной подготовки отправила мама, которая отчаялась избавить дочь от заразы религиозного экстремизма. Сегодня Айкда работает в одном из местных танцевальных ансамблей, она благодарна матери за это решение. Про свою прошлую жизнь Айкда вспоминает с неприязнью: "Когда мой любимый папа умер, мне запретили плакать. Когда я радовалась, мне запретили петь и танцевать. Мне запретили показываться на людях". История Айкды отнюдь не редкость, но и не самая страшная. Многих девушек привлекали и даже принуждали к террористической или экстремистской деятельности.
Именно в такой ситуации в Синьцзяне было решено запустить программу профессиональной подготовки, создать центры дерадикализации. Программа этих учреждений состоит из трех частей: изучение китайского языка, изучение законов КНР и профессиональное образование. Изучение китайского языка рассматривается в качестве основы повышения способностей учащихся к общению. А получение профессиональных навыков является важным шагом к трудоустройству, а значит, и борьбе с экстремизмом. Ведь именно безработица и нищета являются самой благодатной почвой для распространения "трех зол": терроризма, сепаратизма и экстремизма.
Выпускники центров профессионально-технического образования получили реальную пользу. Они овладели рабочими навыками, получили возможность трудоустройства, начав новую жизнь на своих трудовых доходах. Более 90% выпускников центров профессионально-технического образования нашли работу, имеют постоянные доходы. Айкда устроилась в танцевальный ансамбль. "Когда мама отправила меня в центр профессионально-технического образования, я думала, что она перестала меня любить. Совсем не ожидала, что в центре была такая хорошая обстановка. Там мне дали вторую жизнь. Теперь я зарабатываю себе хлеб своим любимым делом. У меня хорошее настроение, мама также стала меньше беспокоиться обо мне", - рассказывает Айкда.
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Научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Ли Вэй отмечает, что центрам профессиональной подготовки удалось спасти множество "стоявших на краю пропасти": тех, кто попал под влияние религиозного экстремизма. Они смогли дать этим людям новую жизнь - именно такова цель проведения в Синьцзяне программы профессионально-технического образования.
Эта программа вызвала широкий интерес и получила высокую оценку международного сообщества. С конца декабря 2018 года послы ряда государств в Китае, представители ООН, журналисты из многих стран посещали Синьцзян. Они признали, что программа профессионально-технического образования спасла многих людей, оказавшихся под влиянием и давлением религиозного экстремизма. Опыт Синьцзяна в этой сфере внес достойный вклад в международную практику борьбы с терроризмом и искоренения экстремизма. И этому опыту стоит поучиться.
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