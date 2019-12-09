В Пермском крае задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН

УФА, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники розыска управления Сотрудники розыска управления ФСИН Пермского края задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения, он прятался у знакомых, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

По данным ведомства, осужденный 1967 года рождения, отбывающий наказание в колонии-поселении при исправительной колонии № 6, сбежал 5 декабря. Были организованы его поиски.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вечером 8 декабря в городе Чусовой был задержан осужденный, совершивший самовольный уход с колонии-поселения. Сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Пермскому краю осужденный был обнаружен по месту проживания знакомых", - говорится в сообщении ведомства.