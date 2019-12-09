РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T15:24+0300
https://ria.ru/20191209/1562162623.html
В Пермском крае задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
https://cdn21.img.ria.ru/images/152862/78/1528627813_0:59:1437:867_1036x0_80_0_0_92e4edccbfda7a83c129e28354864417.jpg
РИА Новости

В Пермском крае задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

15:24 09.12.2019
142
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗначок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
УФА, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники розыска управления ФСИН Пермского края задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения, он прятался у знакомых, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.
По данным ведомства, осужденный 1967 года рождения, отбывающий наказание в колонии-поселении при исправительной колонии № 6, сбежал 5 декабря. Были организованы его поиски.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вечером 8 декабря в городе Чусовой был задержан осужденный, совершивший самовольный уход с колонии-поселения. Сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Пермскому краю осужденный был обнаружен по месту проживания знакомых", - говорится в сообщении ведомства.
В сообщении поясняется, что материалы в отношении задержанного направлены по подследственности в ОМВД России по Соликамскому городскому округу, кроме того, назначена служебная проверка.
Прокуратура
20 ноября, 10:06
В Калмыкии будут судить осужденных, сбежавших из колонии ради дня города
400100
Обсудить 0
Федеральная служба исполнения наказаний РФМВД РФРоссияПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит обстоятельства смерти школьника в Подмосковье
Статуя Фемиды в суде
На Урале продлили арест фигуранту дела об убийстве девушки из-за авто
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Севастополе пропавшего в ноябре подростка нашли мертвым
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
Наручники на судебном заседании
Двух жителей Коми осудили пожизненно за убийство мужчины и его внуков
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Молдавия отправит в Косово очередной контингент миротворцев
Президент РФ Владимир Путин
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Автомобили полиции
На МКАД в трех авариях столкнулись шесть машин
Молодой человек вдыхает оксид азота
В Нидерландах "веселящий газ" внесут в список контролируемых веществ
Полиция у здания посольства РФ в Афинах
В Афинах подорвали автомобиль директора тюремной больницы
Выдача пенсии
В НАПКА прокомментировали идею запрета удерживать долги с пенсий
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проведет проверку после исчезновения подростка на Кубани
Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский в Московском городском суде
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астраханской области начали проверку после гибели девочки в детсаду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния