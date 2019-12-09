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Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
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РИА Новости

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

15:20 09.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рабочий график президента России Владимира Путина 10 декабря, в международный День прав человека, будет полностью посвящен правозащитной тематике. Глава государства традиционно проведет в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека – консультативного органа по содействию реализации конституционных полномочий президента России в этой сфере", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на заседании будет обсужден широкий круг вопросов, в частности, совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом, а также защите прав несовершеннолетних.
"После заседания Совета глава государства проведет встречу с региональными уполномоченными по правам человека, которая также пройдет в Кремле. Более 70 омбудсменов смогут обсудить с президентом насущные вопросы своей повседневной работы", - добавляется в сообщении Кремля.
День прав человека установлен в 1950 году решением Генассамблеи ООН спустя два года после принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.
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