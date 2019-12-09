Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

"Рабочий график президента России Владимира Путина 10 декабря, в международный День прав человека, будет полностью посвящен правозащитной тематике. Глава государства традиционно проведет в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека – консультативного органа по содействию реализации конституционных полномочий президента России в этой сфере", - говорится в сообщении.