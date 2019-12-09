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Чувашская Республика
2019-12-09T15:14+0300
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В Чувашии создают республиканский центр общественного здоровья
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РИА Новости

В Чувашии создают республиканский центр общественного здоровья

15:14 09.12.2019
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЧЕБОКСАРЫ, 9 дек - РИА Новости. В Чувашии планируется создать республиканский центр общественного здоровья, сообщает министерство здравоохранения республики.
Центр создадут на базе республиканского центра медицинской профилактики, а также четырех межмуниципальных первичных центров общественного здоровья в рамках регионального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография".
По сообщению Минздрава, основными целями республиканского и межмуниципальных первичных центров общественного здоровья станут организация межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления и сохранения здоровья, участие в разработке и реализации региональных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья, содержащих мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни. Также это организация мероприятий, направленных на повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни, регулярному прохождению профилактических осмотров, диспансеризации и вакцинации.
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"Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (коротко "Укрепление общественного здоровья") предусматривает создание целой системы общественного здоровья. Необходимость этого продиктована и задачей, поставленной президентом России, – не просто увеличить ожидаемую продолжительность жизни, а увеличить здоровую и активную жизнь до 67 лет, увеличить до 55% долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. То есть увеличить число лиц, ведущих здоровый образ жизни. Смещение акцента в сторону профилактических мер реально может значительно снизить смертность от управляемых факторов и увеличить среднюю продолжительность жизни населения более чем на 50%. Это работа по популяционной профилактике", - сказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашской Республики Елена Наумова.
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Чувашская РеспубликаЗдоровье
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