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СК проведет проверку после исчезновения подростка на Кубани
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РИА Новости

СК проведет проверку после исчезновения подростка на Кубани

15:06 09.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
СОЧИ, 9 дек – РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения в конце ноября 15-летнего подростка в Краснодарском крае, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, вечером 30 ноября подросток вышел из дома родственницы в хуторе Красноармейский городок и до настоящего времени не вернулся. С тех пор местонахождение Сергея Кузьмина неизвестно.
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"Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подростку на вид 15 лет, его рост 160 сантиметров, волосы русые, среднего телосложения, глаза карие. В момент исчезновения был одет в куртку цвета хаки, брюки синего цвета, свитер черного цвета и черные галоши.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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Следственный комитет РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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