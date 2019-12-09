СК проведет проверку после исчезновения подростка на Кубани

СОЧИ, 9 дек – РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения в конце ноября 15-летнего подростка в Краснодарском крае, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, вечером 30 ноября подросток вышел из дома родственницы в хуторе Красноармейский городок и до настоящего времени не вернулся. С тех пор местонахождение Сергея Кузьмина неизвестно.
"Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подростку на вид 15 лет, его рост 160 сантиметров, волосы русые, среднего телосложения, глаза карие. В момент исчезновения был одет в куртку цвета хаки, брюки синего цвета, свитер черного цвета и черные галоши.
21 ноября, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.