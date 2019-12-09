Депутат Госдумы назвал запрет взыскания долгов с пенсий справедливым

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что законопроект о запрете взыскания долгов с пенсий справедлив по отношению к гражданам и его следует поддержать.

Минэкономразвития предложило отнести ряд пенсий россиян к доходам, с которых нельзя взыскивать долги, сообщила в понедельник "Российская газета" со ссылкой на законопроект. Соответствующие документы направят на рассмотрение в комиссию кабмина по законопроектной деятельности. Первым документом предлагается запретить взыскание долгов со страховых пенсий россиян за исключением задолженности по ЖКХ, а также обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления и уплате административных штрафов, вторым - что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум.

"В случае, если эти законопроекты будут внесены, мы готовы их рассмотреть в приоритетном порядке. Те предложения, которые были озвучены в СМИ, о том, что должно быть ограничено взыскание долгов со страховых пенсий граждан, а также о том, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум, заслуживают поддержки. Это справедливо по отношению к людям", - заявил Пискарев журналистам.

Также депутат отметил, что в комитете находятся на рассмотрении ряд законопроектов, внесенных депутатами и направленных на поддержание материальной обеспеченности граждан на уровне величины прожиточного минимума в случае взыскания у них долгов. Парламентарий напомнил, что действующим законодательством закреплено, что при исполнении исполнительного документа с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов (часть 2 статьи 99 Закона об исполнительном производстве), при этом сумма денежных средств, остающихся у должника-гражданина после удержания, не учитывается.