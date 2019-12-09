Пресс-конференция о бизнес-итогах года компании "Лига ставок"

Участники:
- глава Первой саморегулируемой организации букмекеров России, президент БК "Лига ставок" Юрий КРАСОВСКИЙ;
- первый вице-президент БК "Лига ставок", учредитель благотворительного фонда "Созвездие добра" им. Олега Журавского Ольга ЖУРАВСКАЯ;
- вице-президент БК "Лига ставок" Дмитрий ПАВЛОВСКИЙ.
В ходе мероприятия будет дан экспертный практический анализ тенденций букмекерского рынка России в контексте ключевых событий отрасли и законодательного регулирования. Спикеры расскажут об основных достижениях и бизнес-показателях года, спонсорских и благотворительных проектах, направленных на развитие спорта в РФ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru или Анна Аполлонова Тел.: +7 (926) 590-4195
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- глава Первой саморегулируемой организации букмекеров России, президент БК "Лига ставок" Юрий КРАСОВСКИЙ;
- первый вице-президент БК "Лига ставок", учредитель благотворительного фонда "Созвездие добра" им. Олега Журавского Ольга ЖУРАВСКАЯ;
- вице-президент БК "Лига ставок" Дмитрий ПАВЛОВСКИЙ.
В ходе мероприятия будет дан экспертный практический анализ тенденций букмекерского рынка России в контексте ключевых событий отрасли и законодательного регулирования. Спикеры расскажут об основных достижениях и бизнес-показателях года, спонсорских и благотворительных проектах, направленных на развитие спорта в РФ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru или Анна Аполлонова Тел.: +7 (926) 590-4195
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/