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Рябков обсудил с послом Эквадора ситуацию в Латинской Америке
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РИА Новости

Рябков обсудил с послом Эквадора ситуацию в Латинской Америке

14:42 09.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Эквадора в Москве Хулио Прадо Эспиносой вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в Латинской Америке, сообщили в МИД РФ.
Встреча Рябкова с Эспиносой состоялась 9 декабря.
"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также некоторые аспекты развития ситуации в латиноамериканском регионе", - сообщили в ведомстве.
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