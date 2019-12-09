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Московская семья, где мать избила двухлетнюю дочь, не стояла на учете
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РИА Новости

Московская семья, где мать избила двухлетнюю дочь, не стояла на учете

14:38 09.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Семья, в которой мать избила двухлетнюю дочь, не состояла на учете в органах опеки, решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка будет приниматься после проведения следствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Ранее полицейские Тушинского района Москвы задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери. По информации ведомства, в прошлую среду из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение, что к ним привезли девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и множественными синяками по всему телу. В настоящее время подозреваемая женщина передана сотрудникам органов следствия.
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"Пятого декабря специалистам соцзащиты стало известно о поступлении в травмпункт женщины с маленьким ребенком с признаками жестокого обращения. Незамедлительно осуществлен выход по месту проживания семьи. Семья девочки на сопровождении в учреждениях соцзащиты не состоит, за социальной помощью не обращалась", - сообщили в пресс-службе.
В департаменте добавили, что на данный момент девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка будет принято после проведения следственных мероприятий.
"Специалисты соцзащиты навещают девочку. Она будет обеспечена всем необходимым", - добавили в соцзащите.
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