Московская семья, где мать избила двухлетнюю дочь, не стояла на учете

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Семья, в которой мать избила двухлетнюю дочь, не состояла на учете в органах опеки, решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка будет приниматься после проведения следствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Семья, в которой мать избила двухлетнюю дочь, не состояла на учете в органах опеки, решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка будет приниматься после проведения следствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Ранее полицейские Тушинского района Москвы задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери. По информации ведомства, в прошлую среду из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение, что к ним привезли девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и множественными синяками по всему телу. В настоящее время подозреваемая женщина передана сотрудникам органов следствия.

"Пятого декабря специалистам соцзащиты стало известно о поступлении в травмпункт женщины с маленьким ребенком с признаками жестокого обращения. Незамедлительно осуществлен выход по месту проживания семьи. Семья девочки на сопровождении в учреждениях соцзащиты не состоит, за социальной помощью не обращалась", - сообщили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что на данный момент девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка будет принято после проведения следственных мероприятий.