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Власти назвали двухметровые сугробы в Шерегеше нормой
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РИА Новости

Власти назвали двухметровые сугробы в Шерегеше нормой

14:34 09.12.2019 (обновлено: 14:49 09.12.2019)
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© Фото : страница "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" во ВКонтактеПоследствия снегопада в Шерегеше
Последствия снегопада в Шерегеше
© Фото : страница "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" во ВКонтакте
Последствия снегопада в Шерегеше
КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Заваленные снегом по самую крышу автомобили в Шерегеше – обычное для горных районов Кузбасса явление, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором машины завалены выше крыши сугробами, а владельцы пытаются их откопать. Автор видео утверждает, что дело происходит в Шерегеше, не уточняя, о каком именно Шерегеше идет речь – о поселке или об одноименном горнолыжном курорте.
"У нас за двое суток (суббота и воскресенье – ред.) выпало без малого месячная норма осадков. Это больше 2 метров в Шерегеше, и в Таштаголе до полутора метров. У нас машины выше крыши завалены. Для района (Таштагольского – ред. ) это нормально. У нас всегда обильные снегопады. В основном снег так и падает… большими порциями сразу, потом несколько недель может стоять ясная погода, солнечная. Для Шерегеша всегда его много было", – рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на расчистке дорог в Таштагольском районе задействована 71 единица техники, в Шерегеше (в поселке – ред.) работают восемь снегоуборочных машин. Также техника работает и на горнолыжном курорте.
"Дороги, прямо скажу, в сложном состоянии, потому что эти два дня чистились только маршруты рейсовых автобусов. У нас полностью был отменен из городских и пригородных маршрутов только один единственный рейс, не смог проехать из-за дорог. А так все ходили в соответствии с расписанием. Единственное, задержки были", – пояснили в пресс-службе.
В администрации добавили, что на горнолыжном курорте ситуация примерно такая же. "И там тоже техника работает. Вчера у нас было три автобуса туристов, по турам выходного дня. Их пропустили. Было, конечно, очень сложно, там и ГАИ подключилось, разруливало ситуацию... Сначала расчистили для автобусов, а потом уже переходили на улицы, где меньший поток. Все, кому нужно было выехать, выехали, никого заблокированными не осталось", – добавили в пресс-службе.
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КемеровоТаштагольский районТаштаголОбщество
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