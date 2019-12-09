Власти назвали двухметровые сугробы в Шерегеше нормой

КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Заваленные снегом по самую крышу автомобили в Шерегеше – обычное для горных районов Заваленные снегом по самую крышу автомобили в Шерегеше – обычное для горных районов Кузбасса явление, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором машины завалены выше крыши сугробами, а владельцы пытаются их откопать. Автор видео утверждает, что дело происходит в Шерегеше, не уточняя, о каком именно Шерегеше идет речь – о поселке или об одноименном горнолыжном курорте.

"У нас за двое суток (суббота и воскресенье – ред.) выпало без малого месячная норма осадков. Это больше 2 метров в Шерегеше, и в Таштаголе до полутора метров. У нас машины выше крыши завалены. Для района (Таштагольского – ред. ) это нормально. У нас всегда обильные снегопады. В основном снег так и падает… большими порциями сразу, потом несколько недель может стоять ясная погода, солнечная. Для Шерегеша всегда его много было", – рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на расчистке дорог в Таштагольском районе задействована 71 единица техники, в Шерегеше (в поселке – ред.) работают восемь снегоуборочных машин. Также техника работает и на горнолыжном курорте.

"Дороги, прямо скажу, в сложном состоянии, потому что эти два дня чистились только маршруты рейсовых автобусов. У нас полностью был отменен из городских и пригородных маршрутов только один единственный рейс, не смог проехать из-за дорог. А так все ходили в соответствии с расписанием. Единственное, задержки были", – пояснили в пресс-службе.