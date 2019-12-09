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Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung
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РИА Новости

Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung

14:34 09.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФирменный магазин Samsung
Фирменный магазин Samsung
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фирменный магазин Samsung. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд в Южной Корее вынес решение о тюремном заключении трем руководителям Samsung Electronics Co сроком до двух лет за уничтожение улик в рамках дела о предполагаемом мошенничестве при составлении бухгалтерских отчетов в Samsung BioLogics Co, сообщает агентство Ренхап.
Согласно агентству, в соответствии с постановлением, вынесенным Центральным районным судом Сеула, вице-президент компании Samsung Electronics, отвечающий за финансовые средства компании, был приговорен к двум годам тюремного заключения, а два председателя в целевой группе Samsung Electronics были приговорены к одному году и шести месяцам тюремного заключения.
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Руководителям было предъявлено обвинение в том, что они приказывали другим сотрудникам уничтожать внутренние документы с мая прошлого года, когда началось расследование в отношении обвинений в мошенничестве.
Агентство отмечает, что решение, принятое в понедельник, касалось только сокрытия улик руководителями. Расследование в отношении предположительного финансового мошенничества продолжается.
Суд также подчеркнул, что крупнейший конгломерат страны должен был действовать прозрачно и справедливо.
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Прокуратура и финансовые регуляторы подозревают, что Samsung BioLogics, контрактный производитель лекарств, в 2015 году завысил свою стоимость примерно на 4,5 триллиона вон (3,78 миллиарда долларов США) в 2015 году, изменив стандарты для расчета стоимости доли в совместном предприятии Samsung Bioepis с американской компанией Biogen Inc. После изменения метода бухгалтерского учета Samsung BioLogics начала приносить большую прибыль, хотя до этого наблюдался дефицит.
Обвинители считают, что целью такого приукрашивания дел могло быть способствование слиянию в 2015 году двух подразделений Samsung, что усилило контроль наследника Samsung Ли Чжэ Ёна над группой.
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