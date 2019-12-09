Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд в Суд в Южной Корее вынес решение о тюремном заключении трем руководителям Samsung Electronics Co сроком до двух лет за уничтожение улик в рамках дела о предполагаемом мошенничестве при составлении бухгалтерских отчетов в Samsung BioLogics Co, сообщает агентство Ренхап

Согласно агентству, в соответствии с постановлением, вынесенным Центральным районным судом Сеула, вице-президент компании Samsung Electronics, отвечающий за финансовые средства компании, был приговорен к двум годам тюремного заключения, а два председателя в целевой группе Samsung Electronics были приговорены к одному году и шести месяцам тюремного заключения.

Руководителям было предъявлено обвинение в том, что они приказывали другим сотрудникам уничтожать внутренние документы с мая прошлого года, когда началось расследование в отношении обвинений в мошенничестве.

Агентство отмечает, что решение, принятое в понедельник, касалось только сокрытия улик руководителями. Расследование в отношении предположительного финансового мошенничества продолжается.

Суд также подчеркнул, что крупнейший конгломерат страны должен был действовать прозрачно и справедливо.

Прокуратура и финансовые регуляторы подозревают, что Samsung BioLogics, контрактный производитель лекарств, в 2015 году завысил свою стоимость примерно на 4,5 триллиона вон (3,78 миллиарда долларов США) в 2015 году, изменив стандарты для расчета стоимости доли в совместном предприятии Samsung Bioepis с американской компанией Biogen Inc. После изменения метода бухгалтерского учета Samsung BioLogics начала приносить большую прибыль, хотя до этого наблюдался дефицит.