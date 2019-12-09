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В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе
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РИА Новости

В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе

14:33 09.12.2019 (обновлено: 14:53 09.12.2019)
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CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
Пенза. Архивное фото
ПЕНЗА, 9 дек - РИА Новости. Мемориальная доска спецназовцу внутренних войск МВД РФ Павлу Петрачкову, погибшему при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, появилась в понедельник в Пензе на здании вуза, в котором он учился, сообщила пресс-служба правительства региона.
Лейтенант уфимского отряда специального назначения Приволжского регионального командования ВВ МВД РФ Павел Петрачков был смертельно ранен 4 февраля 2010 года в бою с участниками незаконного вооруженного формирования в Урус-Мартановском районе Чечни. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе РФ, ему присвоено звание Героя России посмертно. Петрачков похоронен на аллее славы Новозападного кладбища в Пензе.
"В Пензе открыта мемориальная доска Герою России Павлу Петрачкову. В мероприятии, приуроченном ко Дню Героев Отечества, приняли участие губернатор Иван Белозерцев, вдова и сын Павла Петрачкова, руководители правоохранительных органов, ветеранская общественность, студенты и преподаватели Пензенского государственного университета. Памятный объект установлен в понедельник", - говорится в сообщении.
Памятная доска установлена при входе в корпус №16 Пензенского государственного университета на улице Карла Маркса, 4.
"Здесь в 2000-2007 годах на историческом факультете ПГПУ имени В. Г. Белинского учился Герой России, командир группы спецназа, лейтенант Внутренних войск МВД РФ Петрачков Павел Анатольевич 1979-2010. Погиб при исполнении воинского долга на Северном Кавказе", - написано на табличке рядом с портретом Петрачкова.
Белозерцев отметил, что Россия всегда славилась своими героями, достойное место среди которых во все времена занимали уроженцы Пензенской области.
"Подвиг предков, патриотизм передается из поколения в поколение, в этом нас убеждает поступок Павла Петрачкова и многих других его сверстников, наших современников, которые ценой собственной жизни выполняют поставленные государством задачи в интересах своего народа. Пока мы будем чтить великий подвиг наших земляков, соотечественников, Россия всегда будет сильным государством", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, после открытия в качестве дани уважения подвигу героя у мемориальной доски был выставлен почетный караул из числа сотрудников ОМОН Росгвардии.
Сослуживец Петрачкова Николай Карпов рассказал, что его друг для всей семьи был опорой и защитой, он всегда был готов прийти на помощь товарищам. "Каждый мог на него положиться, и если у кого-то была проблема, то мы все знали, что решить ее может Павел. Такие люди мне больше не встречались. Я хочу выразить слова большой благодарности за то, что вы не забываете его семью, помогаете и сохраняете память о нем", - цитирует Карпова пресс-служба управления.
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Северный КавказМВД РФПензаОбщество
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