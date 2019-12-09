В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе

ПЕНЗА, 9 дек - РИА Новости. Мемориальная доска спецназовцу внутренних войск МВД РФ Павлу Петрачкову, погибшему при исполнении воинского долга на Северном Кавказе , появилась в понедельник в Мемориальная доска спецназовцу внутренних войск МВД РФ Павлу Петрачкову, погибшему при исполнении воинского долга на, появилась в понедельник в Пензе на здании вуза, в котором он учился, сообщила пресс-служба правительства региона.

Лейтенант уфимского отряда специального назначения Приволжского регионального командования ВВ МВД РФ Павел Петрачков был смертельно ранен 4 февраля 2010 года в бою с участниками незаконного вооруженного формирования в Урус-Мартановском районе Чечни. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе РФ, ему присвоено звание Героя России посмертно. Петрачков похоронен на аллее славы Новозападного кладбища в Пензе.

"В Пензе открыта мемориальная доска Герою России Павлу Петрачкову. В мероприятии, приуроченном ко Дню Героев Отечества, приняли участие губернатор Иван Белозерцев, вдова и сын Павла Петрачкова, руководители правоохранительных органов, ветеранская общественность, студенты и преподаватели Пензенского государственного университета. Памятный объект установлен в понедельник", - говорится в сообщении.

Памятная доска установлена при входе в корпус №16 Пензенского государственного университета на улице Карла Маркса, 4.

"Здесь в 2000-2007 годах на историческом факультете ПГПУ имени В. Г. Белинского учился Герой России, командир группы спецназа, лейтенант Внутренних войск МВД РФ Петрачков Павел Анатольевич 1979-2010. Погиб при исполнении воинского долга на Северном Кавказе", - написано на табличке рядом с портретом Петрачкова.

Белозерцев отметил, что Россия всегда славилась своими героями, достойное место среди которых во все времена занимали уроженцы Пензенской области.

"Подвиг предков, патриотизм передается из поколения в поколение, в этом нас убеждает поступок Павла Петрачкова и многих других его сверстников, наших современников, которые ценой собственной жизни выполняют поставленные государством задачи в интересах своего народа. Пока мы будем чтить великий подвиг наших земляков, соотечественников, Россия всегда будет сильным государством", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, после открытия в качестве дани уважения подвигу героя у мемориальной доски был выставлен почетный караул из числа сотрудников ОМОН Росгвардии.