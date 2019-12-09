Мост-музей в Норвегии и реновация в Бордо: архитектурные фото года

Цу Чин Ю (Tzu Chin Yu) из Тайваня — один из двух победителей в категории "Мобильные фотографии". На фото — душевые у стадиона в Жироне.
Цу Чин Ю (Tzu Chin Yu) из Тайваня — один из двух победителей в категории "Мобильные фотографии". На фото — душевые у стадиона в Жироне.
Мост-музей в норвежском парке Кистефос, соединяющий два берега реки. Снимок абсолютного победителя конкурса Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu).
Мост-музей в норвежском парке Кистефос, соединяющий два берега реки. Снимок абсолютного победителя конкурса Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu).
Площадь Скандерберга в центре столицы Албании Тиране. Кадр Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu) победил в номинации "Эксплуатация здания".
Площадь Скандерберга в центре столицы Албании Тиране. Кадр Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu) победил в номинации "Эксплуатация здания".
Снимок Инге Шустер (Inge Schuster) из Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне стал лучшим в номинации "Чувство места".
Снимок Инге Шустер (Inge Schuster) из Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне стал лучшим в номинации "Чувство места".
Фабрика в Китае. Фото Хи Ченхуана (He Zhenhuan) победило в номинации "Интерьер".
Фабрика в Китае. Фото Хи Ченхуана (He Zhenhuan) победило в номинации "Интерьер".
Снимок железнодорожного вокзала в Чунцине — еще одна работа Хи Ченхуана (He Zhenhuan), одержавшая победу в конкурсе.
Снимок железнодорожного вокзала в Чунцине — еще одна работа Хи Ченхуана (He Zhenhuan), одержавшая победу в конкурсе.
Реновация во французском городе Бордо, увиденная через объектив Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu). Победа в номинации "Портфолио".
Реновация во французском городе Бордо, увиденная через объектив Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu). Победа в номинации "Портфолио".
Реновация в Бордо. Кадр из серии Лориана Чигитойю (Laurian Ghinitoiu), победившей в номинации "Портфолио".
Реновация в Бордо. Кадр из серии Лориана Чигитойю (Laurian Ghinitoiu), победившей в номинации "Портфолио".