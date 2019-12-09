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Мост-музей в Норвегии и реновация в Бордо: архитектурные фото года
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РИА Новости

Мост-музей в Норвегии и реновация в Бордо: архитектурные фото года

19:04 09.12.2019 (обновлено: 19:23 09.12.2019)
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Организаторы конкурса The Architectural Photography Awards 2019 подвели итоги. Жюри рассмотрело около двух тысяч снимков авторов из 42 стран. Победителей выбирали в шести номинациях: "Экстерьер", "Интерьер", "Чувство места", "Эксплуатация здания", "Мобильные фотографии" и "Портфолио". Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Tzu Chin Yu/APA19/Sto

Цу Чин Ю (Tzu Chin Yu) из Тайваня — один из двух победителей в категории "Мобильные фотографии". На фото — душевые у стадиона в Жироне.

Tzu Chin Yu. Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2019
1 из 8

Цу Чин Ю (Tzu Chin Yu) из Тайваня — один из двух победителей в категории "Мобильные фотографии". На фото — душевые у стадиона в Жироне.

© Фото : Tzu Chin Yu/APA19/Sto
© Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto

Мост-музей в норвежском парке Кистефос, соединяющий два берега реки. Снимок абсолютного победителя конкурса Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu).

Laurian Ghinitoiu. Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2019
2 из 8

Мост-музей в норвежском парке Кистефос, соединяющий два берега реки. Снимок абсолютного победителя конкурса Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu).

© Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto
© Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto

Площадь Скандерберга в центре столицы Албании Тиране. Кадр Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu) победил в номинации "Эксплуатация здания".

Laurian Ghinitoiu. Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2019
3 из 8

Площадь Скандерберга в центре столицы Албании Тиране. Кадр Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu) победил в номинации "Эксплуатация здания".

© Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto
© Фото : Inge Schuster/APA19/Sto

Снимок Инге Шустер (Inge Schuster) из Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне стал лучшим в номинации "Чувство места".

Inge Schuster. Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2019
4 из 8

Снимок Инге Шустер (Inge Schuster) из Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне стал лучшим в номинации "Чувство места".

© Фото : Inge Schuster/APA19/Sto
© Фото : He Zhenhuan/APA19/Sto

Фабрика в Китае. Фото Хи Ченхуана (He Zhenhuan) победило в номинации "Интерьер".

He Zhenhuan. Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2019
5 из 8

Фабрика в Китае. Фото Хи Ченхуана (He Zhenhuan) победило в номинации "Интерьер".

© Фото : He Zhenhuan/APA19/Sto
© Фото : He Zhenhuan/APA19/Sto

Снимок железнодорожного вокзала в Чунцине — еще одна работа Хи Ченхуана (He Zhenhuan), одержавшая победу в конкурсе.

He Zhenhuan. Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2019
6 из 8

Снимок железнодорожного вокзала в Чунцине — еще одна работа Хи Ченхуана (He Zhenhuan), одержавшая победу в конкурсе.

© Фото : He Zhenhuan/APA19/Sto
© Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto

Реновация во французском городе Бордо, увиденная через объектив Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu). Победа в номинации "Портфолио".

Laurian Ghinitoiu. Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2019
7 из 8

Реновация во французском городе Бордо, увиденная через объектив Лориана Чинитойю (Laurian Ghinitoiu). Победа в номинации "Портфолио".

© Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto
© Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto

Реновация в Бордо. Кадр из серии Лориана Чигитойю (Laurian Ghinitoiu), победившей в номинации "Портфолио".

Laurian Ghinitoiu. Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2019
8 из 8

Реновация в Бордо. Кадр из серии Лориана Чигитойю (Laurian Ghinitoiu), победившей в номинации "Портфолио".

© Фото : Laurian Ghinitoiu/APA19/Sto
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АрхитектураФото
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