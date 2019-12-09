Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и американский президент Дональда Трамп, как ожидается, обсудят 10 декабря в Вашингтоне дальнейшее развитие отношений России и США, сообщил журналистам источник в МИД РФ.
"Десятого декабря Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Трампом и проведет переговоры с государственным секретарем Помпео. Предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня", - сказал источник.
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