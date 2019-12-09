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Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
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РИА Новости

Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД

14:27 09.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и американский президент Дональда Трамп, как ожидается, обсудят 10 декабря в Вашингтоне дальнейшее развитие отношений России и США, сообщил журналистам источник в МИД РФ.
"Десятого декабря Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Трампом и проведет переговоры с государственным секретарем Помпео. Предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня", - сказал источник.
Профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник
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Дональд ТрампСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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