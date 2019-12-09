Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД

"Десятого декабря Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Трампом и проведет переговоры с государственным секретарем Помпео. Предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня", - сказал источник.