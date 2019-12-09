РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T14:12+0300
https://ria.ru/20191209/1562157120.html
В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
https://cdn21.img.ria.ru/images/151041/28/1510412841_0:0:3123:1757_1036x0_80_0_0_8fc30682d323b1ff1516ede8fcec665d.jpg
РИА Новости

В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей

14:12 09.12.2019
819
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид Иерусалима
Вид Иерусалима
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Израильская полиция сообщила, что общее число автомобилей, поврежденных минувшей ночью в арабском районе Иерусалима, достигло 160, а неизвестные оставили на стенах зданий надписи экстремистского националистического содержания.
"В утренние часы в иерусалимском районе Шуафат был причинен ущерб 160 автомобилям. Полиция продолжает поиск подозреваемых, которым удалось скрыться с места преступления", — говорится в сообщении израильской полиции.
В подобных инцидентах обычно подозревают представителей ультраправых еврейских кругов. Для вылазки вандалы выбрали восточную часть города, которую Израиль занял в 1967 году и позднее аннексировал.
Мишенями подобных акций, которые ультраправые называют "таг мехир" ("цена" в переводе с иврита), не раз становились мусульманские и христианские объекты в Израиле, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, имущество палестинцев и израильских арабов, и даже израильские армейские базы.
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
8 декабря, 12:54
Израиль рассчитывает на поддержку США в случае аннексии долины Иордана
041071
Обсудить 0
Восточный ИерусалимИзраильПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
Партии в Израиле договорились о дате парламентских выборов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова следит за состоянием осужденной в России израильтянки
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху сообщил о возможной военной операции в секторе Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
Израиль рассчитывает на поддержку США в случае аннексии долины Иордана
Заброшенная церковь, разминированная израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Израильские саперы разминировали место крещения Христа
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018
Нетаньяху предложил провести прямые выборы премьера в Израиле
Петр Порошенко
Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
Вид на Копенгаген
В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Киев
В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния