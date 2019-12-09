В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Израильская полиция сообщила, что общее число автомобилей, поврежденных минувшей ночью в арабском районе Иерусалима, достигло 160, а неизвестные оставили на стенах зданий надписи экстремистского националистического содержания.
"В утренние часы в иерусалимском районе Шуафат был причинен ущерб 160 автомобилям. Полиция продолжает поиск подозреваемых, которым удалось скрыться с места преступления", — говорится в сообщении израильской полиции.
В подобных инцидентах обычно подозревают представителей ультраправых еврейских кругов. Для вылазки вандалы выбрали восточную часть города, которую Израиль занял в 1967 году и позднее аннексировал.
Мишенями подобных акций, которые ультраправые называют "таг мехир" ("цена" в переводе с иврита), не раз становились мусульманские и христианские объекты в Израиле, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, имущество палестинцев и израильских арабов, и даже израильские армейские базы.