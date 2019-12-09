В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Израильская полиция сообщила, что общее число автомобилей, поврежденных минувшей ночью в арабском районе Иерусалима, достигло 160, а неизвестные оставили на стенах зданий надписи экстремистского националистического содержания.

"В утренние часы в иерусалимском районе Шуафат был причинен ущерб 160 автомобилям. Полиция продолжает поиск подозреваемых, которым удалось скрыться с места преступления", — говорится в сообщении израильской полиции.