Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде

По данным следствия, днем 7 декабря в подъезде одного из домов Курчатовского района Челябинска подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта несколько раз ударил ножом бывшую супругу. Женщина скончалась.

По информации Znak.com, мужчина с женщиной жили раздельно, в субботу он пришел к ней. Между ними началась ссора, в ходе которой ранее судимый за кражу челябинец стал женщину бить, она выбежала в подъезд и вызвала лифт, но мужчина догнал ее там.