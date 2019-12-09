Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде

ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек – РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве в подъезде жилого дома в Челябинске бывшей супруги, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило в понедельник следственное управление СКРФ по региону.
По данным следствия, днем 7 декабря в подъезде одного из домов Курчатовского района Челябинска подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта несколько раз ударил ножом бывшую супругу. Женщина скончалась.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.
По информации Znak.com, мужчина с женщиной жили раздельно, в субботу он пришел к ней. Между ними началась ссора, в ходе которой ранее судимый за кражу челябинец стал женщину бить, она выбежала в подъезд и вызвала лифт, но мужчина догнал ее там.