Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом

Местные СМИ связывают историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта. По их информации, один из топ-менеджеров Rai Салини знал о поездке Маджони, бывшего директора Rainews24, в Сирию и о том, что, она имела возможность побеседовать с сирийским лидером. Уже после записи интервью было якобы предложено каналам группы Rai, прежде всего директору RaiNews24 Антонио Ди Белле (Antonio Di Bella). Тот посчитал интервью заслуживающим внимания и поручил подготовить его выпуск 2 декабря. Как отмечает информагентство Agi, показ интервью был отменен во второй половине того же дня. По одной из версий, содержание интервью "могли посчитать неподходящим для общеновостного канала" в связи с тем, что Асад выразил в нем уже известные позиции по всем актуальным вопросам.