Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом

РИМ, 9 дек - РИА Новости, Александр Логунов. Руководство итальянской телерадиокорпорации Rai заявило, что интервью с президентом Сирии Башаром Асадом, которое до сих пор не опубликовали, не было предварительно согласовано с входящими в компанию изданиями.
"Интервью с президентом Сирии Башаром Асадом, сделанное исполнительным директором Rai Com Моникой Маджони (Monica Maggioni), не было заказано ни одним изданием Rai, в связи с этим априори дата выпуска не могла быть согласована", - говорится в заявлении исполнительного директора группы Rai Фабрицио Салини (Fabbrizio Salini).
Представитель пресс-службы Rai отметил, что в компании не знают, когда и где интервью будет показано.
В субботу пресс-служба президента Сирии заявила, что новостной канал Rainews24 неоднократно переносил дату показа интервью с главой арабской республики без объяснения причин, и назвала это попыткой Запада скрыть правду о ситуации в стране. Согласно сообщению, Маджони провела интервью с Асадом 26 ноября, и была достигнута договоренность о том, что его покажут в эфире 2 декабря, однако дата выпуска с тех пор неоднократно переносилась. Канцелярия Асада предупредила, что покажет это интервью через аккаунты в социальных сетях и через сирийские СМИ в понедельник вечером.
В пресс-службе Rainews24 РИА Новости сообщили, что ситуация вокруг невышедшего интервью Асада касается головной компании Rai, и воздержались от комментариев.
Местные СМИ связывают историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта. По их информации, один из топ-менеджеров Rai Салини знал о поездке Маджони, бывшего директора Rainews24, в Сирию и о том, что, она имела возможность побеседовать с сирийским лидером. Уже после записи интервью было якобы предложено каналам группы Rai, прежде всего директору RaiNews24 Антонио Ди Белле (Antonio Di Bella). Тот посчитал интервью заслуживающим внимания и поручил подготовить его выпуск 2 декабря. Как отмечает информагентство Agi, показ интервью был отменен во второй половине того же дня. По одной из версий, содержание интервью "могли посчитать неподходящим для общеновостного канала" в связи с тем, что Асад выразил в нем уже известные позиции по всем актуальным вопросам.