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WADA
Решение WADA по отстранению России от соревнований
2019-12-09T17:23+0300
https://ria.ru/20191209/1562156153.html
Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция
https://cdn21.img.ria.ru/images/156216/70/1562167059_0:146:3072:1874_1036x0_80_0_0_bb6e9c576eff9ca355dbdd296c5ab2cd.jpg
РИА Новости
Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция
Министр спорта Павел Колобков проводит пресс-конференцию по итогам заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.
2019-12-09T17:23+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=13201003&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/156216/70/1562167059_0:146:3072:1874_1200x0_80_0_0_4c18ae818d499d1b6ef4e4a0acf4095e.jpg
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Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция

17:23 09.12.2019
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Министр спорта Павел Колобков проводит пресс-конференцию по итогам заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.
В понедельник WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Участвовать в крупных турнирах смогут только "чистые" спортсмены в нейтральном статусе. Сборная России не сможет выступать на них под своим флагом.
Кроме того, высшему руководству национального Олимпийского комитета, включая всех членов исполкома, запрещено посещать международные соревнования.
Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.
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Решение WADA по отстранению России от соревнованийВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Павел КолобковМинспортРоссия
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