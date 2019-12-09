Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция

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Министр спорта Павел Колобков проводит пресс-конференцию по итогам заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.

В понедельник WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

Участвовать в крупных турнирах смогут только "чистые" спортсмены в нейтральном статусе. Сборная России не сможет выступать на них под своим флагом.

Кроме того, высшему руководству национального Олимпийского комитета, включая всех членов исполкома, запрещено посещать международные соревнования.