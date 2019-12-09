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Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала "Паразиты" фильмом года
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РИА Новости

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала "Паразиты" фильмом года

15:03 09.12.2019 (обновлено: 15:06 09.12.2019)
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© Аккаунт Madman Films на YoutubeКадр из фильма "Паразит"
Кадр из фильма Паразит
© Аккаунт Madman Films на Youtube
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса выбрала южнокорейский триллер "Паразиты" лучшим фильмом 2019 года, сообщает Variety.
Он также был отмечен за лучшую режиссуру (Пон Чжун Хо) и за лучшую роль второго плана (Сон Кан Хо), а в категориях "лучший сценарий" и "лучшая работа художника-постановщика" занял второе место.
© Аккаунт Madman Films на YoutubeКадр из фильма "Паразит"
Кадр из фильма Паразит
© Аккаунт Madman Films на Youtube
Кадр из фильма "Паразит"
Вторым "лучшим фильмом" после "Паразитов" стал "Ирландец".
"Лучшим фильмом на иностранным языке" назвали ленту "Боль и слава" Педро Альмодовара, а "лучшим актером" - Антонио Бандераса. "Лучшей актрисой" стала Мэри Кей Плейс ("Диана").
Кадр из фильма Ирландец
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КультураКино и сериалыНовости культурыАнтонио БандерасЛос-АнджелесМартин СкорсезеПедро Альмодовар
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