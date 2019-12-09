В Кирове будут судить мать трехлетней девочки, умершей от истощения

По данным следствия, 20 февраля 2019 года в квартире дома на улице Щорса города Кирова было обнаружено тело 3-летней девочки. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели ребенка стало обезвоживание организма, голодание и общее переохлаждение организма, так как мать девочки оставила малышку одну дома на несколько дней без присмотра взрослых. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Мать ребенка заключили под стражу. Подруги обвиняемой рассказали, что девушка ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в соцучреждение.