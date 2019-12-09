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В Кирове будут судить мать трехлетней девочки, умершей от истощения
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РИА Новости

В Кирове будут судить мать трехлетней девочки, умершей от истощения

13:45 09.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Жительница Кирова, оставившая 3-летнюю дочь на неделю одну в квартире, где ребенок умер от истощения, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По данным следствия, 20 февраля 2019 года в квартире дома на улице Щорса города Кирова было обнаружено тело 3-летней девочки. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели ребенка стало обезвоживание организма, голодание и общее переохлаждение организма, так как мать девочки оставила малышку одну дома на несколько дней без присмотра взрослых. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Мать ребенка заключили под стражу. Подруги обвиняемой рассказали, что девушка ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в соцучреждение.
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"В отношении матери была назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, с целью определения ее психического состояния. По заключению комиссии экспертов она признана вменяемой. Женщина признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет РФКировская областьРоссияПроисшествия
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