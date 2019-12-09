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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-09T13:45+0300
https://ria.ru/20191209/1562155520.html
Студенты Алтая разработали концепцию нацпроекта "Демография"
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РИА Новости

Студенты Алтая разработали концепцию нацпроекта "Демография"

13:45 09.12.2019
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© Фото : страница Алтайского государственного университета в FacebookАлтайский государственный университет
Алтайский государственный университет
© Фото : страница Алтайского государственного университета в Facebook
Алтайский государственный университет . Архивное фото
БАРНАУЛ, 9 дек - РИА Новости. Студенты Алтайского государственного университета разработали информационную концепцию нацпроекта "Демография", сообщило министерство социальной защиты Алтайского края.
По данным ведомства, четыре команды учащихся факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии презентовали свои проекты экспертной комиссии.
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"Каждый представленный кейс по-своему индивидуален и отражает актуальные демографические тенденции, сложившиеся в России и Алтайском крае. Материалы команд направлены на позиционирование традиционных семейных ценностей, профилактику абортов, укрепление общественного здоровья граждан, развитие спортивного потенциала, а также поддержку граждан старшего поколения", - рассказали в ведомстве.
Первое место завоевала команда первого курса. Студенты награждены благодарственным письмом Минсоцзащиты Алтайского края. Материалы, разработанные этой командой, в дальнейшем станут основой краевой концепции информационного сопровождения нацпроекта "Демография", уточнили в ведомстве.
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