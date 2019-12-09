Студенты Алтая разработали концепцию нацпроекта "Демография"

"Каждый представленный кейс по-своему индивидуален и отражает актуальные демографические тенденции, сложившиеся в России и Алтайском крае. Материалы команд направлены на позиционирование традиционных семейных ценностей, профилактику абортов, укрепление общественного здоровья граждан, развитие спортивного потенциала, а также поддержку граждан старшего поколения", - рассказали в ведомстве.