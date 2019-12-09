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В ОП РФ приветствуют избрание Лидии Михеевой новым секретарем
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РИА Новости

В ОП РФ приветствуют избрание Лидии Михеевой новым секретарем

13:42 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЛидия Михеева во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты
Лидия Михеева во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе сообщил РИА Новости, что приветствует избрание Лидии Михеевой на пост секретаря ОП РФ.
"Лидия Юрьевна – очень грамотный юрист, занимающийся частным правом. В палате она всегда отвечала за довольно важный раздел – рассмотрение законопроектов, которые идут в Государственную Думу. У меня и у большинства людей в палате осталось очень хорошее впечатление от предыдущей работы с ней, мы хорошо и слаженно работали. Я очень рад, что она стала секретарем", – сказал Сергей Орджоникидзе.
Он также отметил, что Лидия Михеева станет первой женщиной – главой палаты со времени ее образования.
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МоскваОбщество
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