В ОП РФ приветствуют избрание Лидии Михеевой новым секретарем

"Лидия Юрьевна – очень грамотный юрист, занимающийся частным правом. В палате она всегда отвечала за довольно важный раздел – рассмотрение законопроектов, которые идут в Государственную Думу. У меня и у большинства людей в палате осталось очень хорошее впечатление от предыдущей работы с ней, мы хорошо и слаженно работали. Я очень рад, что она стала секретарем", – сказал Сергей Орджоникидзе.