В ОП РФ приветствуют избрание Лидии Михеевой новым секретарем

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе сообщил РИА Новости, что приветствует избрание Лидии Михеевой на пост секретаря ОП РФ.
"Лидия Юрьевна – очень грамотный юрист, занимающийся частным правом. В палате она всегда отвечала за довольно важный раздел – рассмотрение законопроектов, которые идут в Государственную Думу. У меня и у большинства людей в палате осталось очень хорошее впечатление от предыдущей работы с ней, мы хорошо и слаженно работали. Я очень рад, что она стала секретарем", – сказал Сергей Орджоникидзе.
Он также отметил, что Лидия Михеева станет первой женщиной – главой палаты со времени ее образования.