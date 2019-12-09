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РИА Наука
2019-12-09T13:41+0300
https://ria.ru/20191209/1562155311.html
Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками состыковался с МКС
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РИА Новости

Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками состыковался с МКС

13:41 09.12.2019
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© Фото : РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13" перед стартом
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-13 перед стартом
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками космонавтам причалил к Международной космической станции, трансляция стыковки ведется на сайте Роскосмоса.
"Прогресс МС-13" был запущен с космодрома Байконур 6 декабря ракетой-носителем "Союз-2.1а". В понедельник корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.
По данным госкорпорации, "Прогресс МС-13" доставил на МКС 2480 килограммов грузов, в том числе 1360 килограммов сухих грузов, 50 килограммов воздуха и кислорода, 650 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды.
Ранее представитель пресс-службы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщил РИА Новости, что на корабле отправлено новое полотно для замены поврежденного на беговой дорожке БД-2 в модуле "Звезда" российского сегмента МКС.
Заведующий отделом питания ИМБП Александр Агуреев рассказал агентству, что "Прогресс" не привез космонавтам традиционной черной икры, но для праздничного новогоднего стола доставил оливки и маслины, фисташки, финики, сушёную клюкву, маринованный имбирь, мёд кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты, хрен, кетчуп, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
6 декабря, 12:49
"Прогресс МС-13" доставит на МКС уникальную научную аппаратуру
По словам заместителя руководителя научно-технического центра РКК "Энергия" (предприятие Роскосмоса) Михаила Беляева, "Прогресс МС-13" привез уникальную научную аппаратуру - прибор для эксперимента "Терминатор" (отработка методов регистрации из космоса атмосферных гравитационных волн, а также слоистых образований в верхней мезосфере и нижней термосфере Земли на границе света и тени в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах), прибор СОВА (система ориентации видеоспектрометрической аппаратуры для съемки поверхности Земли с борта станции) и управляющий компьютер для российско-немецкого эксперимента ICARUS (изучение миграции животных).
Также Беляев рассказал, что после расстыковки от МКС, планирующейся в июле 2020 года, корабль примет участие в эксперименте по высокодетальной съемке поверхности планеты в рамках эксперимента "Изгиб". Для этого "грузовик" спустится на высоту 120-130 километров, и от него на длинном кевларовом тросе с оптоволокном будет спущен научный контейнер для контактного изучения атмосферы. В будущем это позволит получать уникальные снимки, на которых можно будет рассмотреть звездочки на погонах из космоса.
Космический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Вчера, 16:23
Dragon успешно пристыковался к МКС
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РИА НаукаКосмосМеждународная космическая станция (МКС)Прогресс (космический корабль)
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