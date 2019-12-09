Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками состыковался с МКС

"Прогресс МС-13" был запущен с космодрома Байконур 6 декабря ракетой-носителем "Союз-2.1а". В понедельник корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.

По данным госкорпорации, "Прогресс МС-13" доставил на МКС 2480 килограммов грузов, в том числе 1360 килограммов сухих грузов, 50 килограммов воздуха и кислорода, 650 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды.

Ранее представитель пресс-службы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщил РИА Новости, что на корабле отправлено новое полотно для замены поврежденного на беговой дорожке БД-2 в модуле "Звезда" российского сегмента МКС.

Заведующий отделом питания ИМБП Александр Агуреев рассказал агентству, что "Прогресс" не привез космонавтам традиционной черной икры, но для праздничного новогоднего стола доставил оливки и маслины, фисташки, финики, сушёную клюкву, маринованный имбирь, мёд кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты, хрен, кетчуп, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.

По словам заместителя руководителя научно-технического центра РКК "Энергия" (предприятие Роскосмоса) Михаила Беляева, "Прогресс МС-13" привез уникальную научную аппаратуру - прибор для эксперимента "Терминатор" (отработка методов регистрации из космоса атмосферных гравитационных волн, а также слоистых образований в верхней мезосфере и нижней термосфере Земли на границе света и тени в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах), прибор СОВА (система ориентации видеоспектрометрической аппаратуры для съемки поверхности Земли с борта станции) и управляющий компьютер для российско-немецкого эксперимента ICARUS (изучение миграции животных).