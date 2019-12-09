Оренбуржцы отметили 85-летие области

ОРЕНБУРГ, 9 дек – РИА Новости . Более 40 мероприятий организовано по всему Оренбуржью к празднованию 85-летия Оренбургской области и 275-летию основания Оренбургской губернии, сообщили в пресс-службе губернатора и облправительства.

Кульминацией празднования стало вручение в Оренбурге государственных наград и праздничный концерт артистов Оренбуржья, джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии, танцоров из Перми, солистов из Курганской, Самарской областей, ансамблей из Татарстана, Башкортостана и Казахстана. Прямую трансляцию концерта, организованную в рамках национального проекта "Культура", в виртуальных концертных залах смотрели жители более 20 муниципальных образований области.

Паслер отметил, что обе знаменательные даты в истории Оренбуржья имеют глубокий смысл и символизируют две огромные исторические эпохи, но не делят историю Оренбургского края на "до" и "после". "Напротив, они подчёркивают преемственность самых главных событий, связь времён и поколений. Всё, что было сделано в Оренбуржье за 275 лет, – результат огромного человеческого труда. А нередко – настоящего героизма", - отметил глава региона.