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Оренбургская область
Оренбургская область
2019-12-09T13:28+0300
https://ria.ru/20191209/1562154236.html
Оренбуржцы отметили 85-летие области
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РИА Новости

Оренбуржцы отметили 85-летие области

13:26 09.12.2019 (обновлено: 13:28 09.12.2019)
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© Фото : МО г.Оренбург, 2010-2015Мэрия города Оренбург
Мэрия города Оренбург
© Фото : МО г.Оренбург, 2010-2015
ОРЕНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Более 40 мероприятий организовано по всему Оренбуржью к празднованию 85-летия Оренбургской области и 275-летию основания Оренбургской губернии, сообщили в пресс-службе губернатора и облправительства.
Кульминацией празднования стало вручение в Оренбурге государственных наград и праздничный концерт артистов Оренбуржья, джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии, танцоров из Перми, солистов из Курганской, Самарской областей, ансамблей из Татарстана, Башкортостана и Казахстана. Прямую трансляцию концерта, организованную в рамках национального проекта "Культура", в виртуальных концертных залах смотрели жители более 20 муниципальных образований области.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе тожественной церемонии подчеркнул особый исторический и географический статус Оренбуржья. "Здесь – перекрёсток двух миров. Двух цивилизаций. По нашему региону можно составить полную этнографическую карту России. И одно из главных достоинств оренбуржцев – уважение к разным религиям, традициям и культурам", - привели в пресс-службе его слова.
Паслер отметил, что обе знаменательные даты в истории Оренбуржья имеют глубокий смысл и символизируют две огромные исторические эпохи, но не делят историю Оренбургского края на "до" и "после". "Напротив, они подчёркивают преемственность самых главных событий, связь времён и поколений. Всё, что было сделано в Оренбуржье за 275 лет, – результат огромного человеческого труда. А нередко – настоящего героизма", - отметил глава региона.
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Оренбургская областьДенис Паслер
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