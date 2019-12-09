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В Москве пройдет Red Apple Festival
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РИА Новости

В Москве пройдет Red Apple Festival

13:23 09.12.2019
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© Фото : Пресс-служба Red Apple FestivalВ Москве пройдет Red Apple Festival
В Москве пройдет Red Apple Festival
© Фото : Пресс-служба Red Apple Festival
МОСКВА, 9 дек – Пресс-служба Red Apple Festival. 12-13 декабря на площадке Цифрового Делового Пространства пройдет Red Apple Festival.
Red Apple позволит гостям окунуться в иностранный опыт и лучшие практики креативной индустрии, узнать о том, как складываются производственные процессы лучших игроков и понять, как развивать ключевые навыки, необходимые для работы в рекламной отрасли. Основатели компаний, генеральные и креативные директора международных брендов и агентств, иностранные члены жюри, наставники передовых школ креатива и рекламы, режиссеры, актеры, блогеры, комики, музыканты, композиторы, сценаристы и продюсеры представят синергию креативных индустрий на одной площадке и докажут, что идеи действительно меняют мир.
Мировой опыт от обладателей Каннских львов и лидеров международного креативного сообщества
Директор по коммуникационному планированию MediaCom Israel Gilad Kat, официальный представитель Каннских Львов в Румынии Teodora Migdalovicii, директор по стратегии, PHD Global Business Shona Read, управляющий партнер по стратегии OMD EMEA Tim Denyer, главный креативный директор Publicis Spain Eduardo Marques, cоветник и член правления Pi School Jamshid Alamuti и другие представители международных компаний поднимут темы, которые коснутся как креативной составляющей, так и глобальных вопросов стратегического планирования и устойчивого развития.
Контент вне границ
Яркие примеры результативности подходов к созданию контента в нескольких секциях:
-каноны копирайтинга и управления вниманием от автора бестселлера "Пиши, сокращай" и создателя сервиса по улучшению текста "Главред" Максима Ильяхова;
-нашумевший кейс "Почитай старших" от компании "Билайн", "Яндекс" и агентства Contrapunto;
-правила воплощения идей от музыкального агентства Fancy State, композитора, музыканта и продюсера Антона Беляева, представителей кастинг-сервиса hey!producer и RA Voskhod.
Противостояние каналов коммуникации
TikTok & Netflix, TV и Digital, VR и AR в OOH, радио и многое другое через призму креатива в нескольких панелях с участием спикеров Divico, TiKTok, телеканала "Пятница", телеканала ТВ-3, ТНТ Premier-Studios, Яндекс.Эфира, видеосервиса Start, Европейской медиагруппы, Russ Outdoor, AliExpress Russia, Mail.ru, TOUS Russia.
Instagram - новая реальность
Creative Agency Partner CEE Facebook Adam Nowakowski и креативный стратег Facebook в Польше Роберт Ольшевски проведут воркшоп по использованию всех возможностей Instagram и приоткроют закулисье компании, рассказав о том, как вовлекать аудиторию с помощью креатива на данной платформе.
© Фото : Пресс-служба Red Apple FestivalВ Москве пройдет Red Apple Festival
В Москве пройдет Red Apple Festival
© Фото : Пресс-служба Red Apple Festival
Universal University Hall - остров креативного образования на Red Apple
Екатерина Черкес-заде - директор первого в России университета креативных индустрий Universal University, объединяющего семь школ, и ведущие преподаватели университета поделятся с аудиторией главными инсайтами и подтолкнут ее к раскрытию креативного потенциала.
Influence в творческой среде
Представители Zebra Hero, Сomtube.me, Digital Milestone, Blogger Base и Global Star Russia в своих секциях расскажут об алгоритмах успешных кампаний, факапах при работе с инфлюенсерами и контенте, способном разрушить любые стереотипы.
Гостями Red Apple станут:
-комик, музыкант, режиссёр, сценарист и актёр Сергей Мезенцев;
-актриса, создатель и ведущая YouTube-шоу "Бар в большом городе" Ирина Чеснокова;
-актриса и звезда сериала "Молодежка" Анна Михайловская;
-блогер Илья Шабельников (Сатир).
Тренды и их развитие
Media Direction Group и e:mg c профессионалами индустрии моды, киберспорта и социально-возрастной классификации аудитории обозначат важность развития данных течений.
В секциях примут участие:
-Fashion-компания Real Profit Group, международная выставка моды CPM - Collection Premiere Moscow (компания Messe Dusseldorf Moscow) и Lamoda Group
-ESforse Holding и Virtus.pro
-Сбербанк, агентство BrandScience, проект {Лазарева}, агентство возрастных моделей Oldushka
Дизайн и смыслы
Red Apple расскажет о вдохновении, тенденциях и взглядах на креатив от лица директора телеканала 2х2 Дениса Всесвятского, бренд-дизайн директора RA Voskhod Владислава Деревянных, креативного директора BBDO Branding Александра Загорского, креативного директора KidZania Moscow Родиона Арсеньева, а также поможет углубиться в фестивальные креативы и инсайты жюрения вместе с экспертами фестивалей международного уровня - в том числе ADCE.

Церемонии награждения

Каждый из дней завершится церемониями награждения победителей конкурсных направлений фестиваля:
12 декабря пройдет вручение наград по направлениям MEDIA и MARKETING
13 декабря будут подведены итоги в направлении CREATIVE
Полная версия программы на 12-13 декабря: https://festival.ru/program/programma-day-by-day/
Контакты: PR-менеджер фестиваля Светлана Пронина, 8 916 942 22 12,
Сайт: https://festival.ru/
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