В Москве пройдет Red Apple Festival

МОСКВА, 9 дек – Пресс-служба Red Apple Festival. 12-13 декабря на площадке Цифрового Делового Пространства пройдет Red Apple Festival.

Red Apple позволит гостям окунуться в иностранный опыт и лучшие практики креативной индустрии, узнать о том, как складываются производственные процессы лучших игроков и понять, как развивать ключевые навыки, необходимые для работы в рекламной отрасли. Основатели компаний, генеральные и креативные директора международных брендов и агентств, иностранные члены жюри, наставники передовых школ креатива и рекламы, режиссеры, актеры, блогеры, комики, музыканты, композиторы, сценаристы и продюсеры представят синергию креативных индустрий на одной площадке и докажут, что идеи действительно меняют мир.

Мировой опыт от обладателей Каннских львов и лидеров международного креативного сообщества

Директор по коммуникационному планированию MediaCom Israel Gilad Kat, официальный представитель Каннских Львов в Румынии Teodora Migdalovicii, директор по стратегии, PHD Global Business Shona Read, управляющий партнер по стратегии OMD EMEA Tim Denyer, главный креативный директор Publicis Spain Eduardo Marques, cоветник и член правления Pi School Jamshid Alamuti и другие представители международных компаний поднимут темы, которые коснутся как креативной составляющей, так и глобальных вопросов стратегического планирования и устойчивого развития.

Контент вне границ

Яркие примеры результативности подходов к созданию контента в нескольких секциях:

-каноны копирайтинга и управления вниманием от автора бестселлера "Пиши, сокращай" и создателя сервиса по улучшению текста "Главред" Максима Ильяхова;

-нашумевший кейс "Почитай старших" от компании "Билайн", "Яндекс" и агентства Contrapunto;

-правила воплощения идей от музыкального агентства Fancy State, композитора, музыканта и продюсера Антона Беляева, представителей кастинг-сервиса hey!producer и RA Voskhod.

Противостояние каналов коммуникации

TikTok & Netflix, TV и Digital, VR и AR в OOH, радио и многое другое через призму креатива в нескольких панелях с участием спикеров Divico, TiKTok, телеканала "Пятница", телеканала ТВ-3, ТНТ Premier-Studios, Яндекс.Эфира, видеосервиса Start, Европейской медиагруппы, Russ Outdoor, AliExpress Russia, Mail.ru, TOUS Russia.

Instagram - новая реальность

Creative Agency Partner CEE Facebook Adam Nowakowski и креативный стратег Facebook в Польше Роберт Ольшевски проведут воркшоп по использованию всех возможностей Instagram и приоткроют закулисье компании, рассказав о том, как вовлекать аудиторию с помощью креатива на данной платформе.

© Фото : Пресс-служба Red Apple Festival В Москве пройдет Red Apple Festival © Фото : Пресс-служба Red Apple Festival

Universal University Hall - остров креативного образования на Red Apple

Екатерина Черкес-заде - директор первого в России университета креативных индустрий Universal University, объединяющего семь школ, и ведущие преподаватели университета поделятся с аудиторией главными инсайтами и подтолкнут ее к раскрытию креативного потенциала.

Influence в творческой среде

Представители Zebra Hero, Сomtube.me, Digital Milestone, Blogger Base и Global Star Russia в своих секциях расскажут об алгоритмах успешных кампаний, факапах при работе с инфлюенсерами и контенте, способном разрушить любые стереотипы.

Гостями Red Apple станут:

-комик, музыкант, режиссёр, сценарист и актёр Сергей Мезенцев;

-актриса, создатель и ведущая YouTube-шоу "Бар в большом городе" Ирина Чеснокова;

-актриса и звезда сериала "Молодежка" Анна Михайловская;

-блогер Илья Шабельников (Сатир).

Тренды и их развитие

Media Direction Group и e:mg c профессионалами индустрии моды, киберспорта и социально-возрастной классификации аудитории обозначат важность развития данных течений.

В секциях примут участие:

-Fashion-компания Real Profit Group, международная выставка моды CPM - Collection Premiere Moscow (компания Messe Dusseldorf Moscow) и Lamoda Group

-ESforse Holding и Virtus.pro

-Сбербанк, агентство BrandScience, проект {Лазарева}, агентство возрастных моделей Oldushka

Дизайн и смыслы

Red Apple расскажет о вдохновении, тенденциях и взглядах на креатив от лица директора телеканала 2х2 Дениса Всесвятского, бренд-дизайн директора RA Voskhod Владислава Деревянных, креативного директора BBDO Branding Александра Загорского, креативного директора KidZania Moscow Родиона Арсеньева, а также поможет углубиться в фестивальные креативы и инсайты жюрения вместе с экспертами фестивалей международного уровня - в том числе ADCE.

Церемонии награждения

Каждый из дней завершится церемониями награждения победителей конкурсных направлений фестиваля:

— 12 декабря пройдет вручение наград по направлениям MEDIA и MARKETING 12 декабря пройдет вручение наград по направлениям MEDIA и MARKETING — 13 декабря будут подведены итоги в направлении CREATIVE 13 декабря будут подведены итоги в направлении CREATIVE

Полная версия программы на 12-13 декабря: https://festival.ru/program/programma-day-by-day/

Контакты: PR-менеджер фестиваля Светлана Пронина, 8 916 942 22 12,