Пресс-конференция гендиректора киноконцерна "Мосфильм" К. Шахназарова

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20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена ШАХНАЗАРОВА на тему ""Мосфильм": итоги года и будущее главной киностудии страны".