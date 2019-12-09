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Пресс-конференция гендиректора киноконцерна "Мосфильм" К. Шахназарова
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РИА Новости

Пресс-конференция гендиректора киноконцерна "Мосфильм" К. Шахназарова

13:21 09.12.2019
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20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена ШАХНАЗАРОВА на тему ""Мосфильм": итоги года и будущее главной киностудии страны".
В мероприятии также примут участие:
- первый заместитель генерального директора киноконцерна "Мосфильм" по производству Владимир РЯСОВ;
- главный инженер киноконцерна "Мосфильм" Виктор ТАМАЗИН.

28 декабря отмечается Международный день кино. В этом году – 95 лет с момента основания "Мосфильма". Юбилейный для киностудии год стал прорывным по части модернизации и строительства новых объектов. В планах – строительство современного киноконцертного комплекса и нового павильона, не имеющего аналогов в России.

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Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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