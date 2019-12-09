Новый глава МАГАТЭ намерен сделать агентство менее бюрократическим

ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости заявил, что намерен сделать агентство менее бюрократическим и более гибким.
Гросси приступил к обязанностям генерального директора МАГАТЭ 3 декабря.
"Я хочу сделать агентство более отзывчивым, менее бюрократическим, более гибким, более амбициозным. У нас огромное агентство, наши сотрудники великолепны, они все пришли из лучших технологических институтов всех стран, включая Россию. И нам нужно это правильно использовать. Можно иметь лучший инструмент, но если его не использовать, упустишь возможность. А я не хочу упускать возможности", - заявил Гросси.