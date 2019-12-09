В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

"Водитель, управляя автобусом "Лиаз", двигаясь со стороны улицы Папанина в сторону улицы Гагарина, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил столкновение с припаркованным автомобилем "Камаз", который осуществлял вывоз снега с проезжей части", - говорится в сообщении.