В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

МУРМАНСК, 9 дек - РИА Новости. Четверо пассажиров автобуса пострадали в аварии после столкновения с "Камазом" и рекламным щитом в Мурманске, сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла в понедельник в 09:30 в районе дома 17/1 по проспекту Героев-североморцев.
"Водитель, управляя автобусом "Лиаз", двигаясь со стороны улицы Папанина в сторону улицы Гагарина, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил столкновение с припаркованным автомобилем "Камаз", который осуществлял вывоз снега с проезжей части", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после столкновения автобус допустил наезд на рекламный щит.
"В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса. Водители не пострадали. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для обследования. По факту данного ДТП проводится проверка", - добавили в ГИБДД.