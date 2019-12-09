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В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
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РИА Новости

В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

13:14 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 9 дек - РИА Новости. Четверо пассажиров автобуса пострадали в аварии после столкновения с "Камазом" и рекламным щитом в Мурманске, сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла в понедельник в 09:30 в районе дома 17/1 по проспекту Героев-североморцев.
"Водитель, управляя автобусом "Лиаз", двигаясь со стороны улицы Папанина в сторону улицы Гагарина, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил столкновение с припаркованным автомобилем "Камаз", который осуществлял вывоз снега с проезжей части", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после столкновения автобус допустил наезд на рекламный щит.
"В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса. Водители не пострадали. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для обследования. По факту данного ДТП проводится проверка", - добавили в ГИБДД.
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МурманскПроисшествия
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