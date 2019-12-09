Глава Ямала прокомментировал рейтинг регионов по вредным привычкам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Последнее место Последнее место Ямало-Ненецкого автономного округа в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек не радует, необходим комплексный подход, чтобы избегать такого "лидерства", заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

Рейтинг составлен по результатам исследования РИА Новости. Эксперты учитывали потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2018 году. Исследование показало, что максимальная приверженность вредным привычкам наблюдается в ЯНАО.

В понедельник в ходе пресс-конференции у Артюхова спросили, не много ли, по его мнению, пьют ямальцы, учитывая, что в городах округа "огромное количество алкомаркетов". Глава региона, отвечая на вопрос, привел в пример результаты исследования РИА Новости.

"Мы любим лидировать в разных рейтингах, в этом рейтинге - не самое лучшее лидирование. Специалисты говорят, что это с одной стороны - признак достатка, но очень специфический, и он точно меня не радует. Тема, конечно, беспокоит, потому что если взять статистику многих бед, которые происходят, как криминальных и медицинских, то очень часто это следствие алкогольного опьянения", - сказал Артюхов.

По его словам, в обществе постоянно идет целая дискуссия о том, как с этим бороться, и у нашей страны есть опыт "закручивания гаек", который приводит к обратному эффекту - распространению суррогатного алкоголя.

"Я сторонник того, чтобы происходили поэтапные ужесточения, и мы приняли решение - будут запрещены алкогольные магазины, выходящие во дворы. Дадим бизнесу возможность перестроиться, конечно же... Совсем все запретить неправильно, постепенно усложнять надо", - подчеркнул губернатор ЯНАО.