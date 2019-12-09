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Пробки в столичном регионе Франции превысили 630 километров
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РИА Новости

Пробки в столичном регионе Франции превысили 630 километров

12:50 09.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Общенациональная забастовка во Франции привела к образованию пробок рекордной длины - более 630 километров в регионе Иль-де-Франс.
Как сообщает телеканал BFMTV, в понедельник – пятый день забастовки против пенсионной реформы – из-за перебоев с общественным транспортом к 09.00 (11.00 мск) пробки на дорогах в парижском регионе составляют 631 километр.
Абсолютный рекорд по пробкам был установлен 6 февраля 2018 года – 739 километров – из-за выпадения снега.
Масштабная забастовка против пенсионной реформы, в которой принимают участие разные категории французов, в том числе транспортники, началась 5 декабря. С прошлого четверга в движении общественного транспорта наблюдаются большие перебои: закрыты большинство линий метро в Париже, сокращено количество пригородных парижских электричек RER, автобусов и трамваев. Значительно нарушено движение поездов по всей Франции. Поводом для недовольства французов послужила объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
5 декабря, 21:36
Всеобщая забастовка в Париже
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Иль-де-ФрансФранцияПарижВ мире
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