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МАГАТЭ намерен внести вклад в упрощение доступа к лучевой терапии
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РИА Новости

МАГАТЭ намерен внести вклад в упрощение доступа к лучевой терапии

12:49 09.12.2019 (обновлено: 13:13 09.12.2019)
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© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Международное агентство по атомной энергии может внести огромный вклад в упрощение доступа к лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний, в том числе в развивающихся странах, заявил в интервью РИА Новости новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я думаю, агентство может внести огромный вклад в этом направлении. И мы рассчитываем на помощь крупных стран, включая Российскую Федерацию, рассчитываем, что они помогут нам ввести радиотерапию и расширить медицинские услуги во многих развивающихся странах. Такое большое количество стран не должно быть лишено доступа к этому", - заявил Гросси.
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Он отметил, что необходимо сообща работать над продвижением технологии, что не так просто, как кажется: нужно обучать людей, иметь условия безопасности, необходимые для работы с оборудованием. "Агентство много работало над этим, но, как и в других сферах, я надеюсь, что смогу приумножить и максимально ускорить нашу работу в этой сфере. Это действительно один из моих приоритетов, абсолютно", - подчеркнул собеседник агентства.
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Рафаэль ГроссиМАГАТЭВ мире
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