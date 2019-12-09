МАГАТЭ намерен внести вклад в упрощение доступа к лучевой терапии

"Я думаю, агентство может внести огромный вклад в этом направлении. И мы рассчитываем на помощь крупных стран, включая Российскую Федерацию, рассчитываем, что они помогут нам ввести радиотерапию и расширить медицинские услуги во многих развивающихся странах. Такое большое количество стран не должно быть лишено доступа к этому", - заявил Гросси.

Он отметил, что необходимо сообща работать над продвижением технологии, что не так просто, как кажется: нужно обучать людей, иметь условия безопасности, необходимые для работы с оборудованием. "Агентство много работало над этим, но, как и в других сферах, я надеюсь, что смогу приумножить и максимально ускорить нашу работу в этой сфере. Это действительно один из моих приоритетов, абсолютно", - подчеркнул собеседник агентства.