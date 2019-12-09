Руденя: в Твери в 2020 году отремонтируют порядка 62 километров улиц

"Географически Тверь находится между двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Мы равняемся на их опыт в развитии дорожной инфраструктуры. Все дорожные работы должны выполняться по современным технологиям из качественных материалов", - сказал глава региона, посвященном вопросам ремонта дорог в региональной столице.