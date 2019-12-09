РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-09T12:48+0300
https://ria.ru/20191209/1562151797.html
Руденя: в Твери в 2020 году отремонтируют порядка 62 километров улиц
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/41/1560164117_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_a31a15e0a36583e5f214c9f7414a1b13.jpg
РИА Новости

Руденя: в Твери в 2020 году отремонтируют порядка 62 километров улиц

12:48 09.12.2019
15
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. В следующем году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Твери планируется отремонтировать почти 62 километра улиц. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будут выделены 840 миллионов рублей, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Географически Тверь находится между двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Мы равняемся на их опыт в развитии дорожной инфраструктуры. Все дорожные работы должны выполняться по современным технологиям из качественных материалов", - сказал глава региона, посвященном вопросам ремонта дорог в региональной столице.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что в текущем году в Твери по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были отремонтированы почти 36 километров улиц.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
28 ноября, 16:11Тверская область
Руденя: в Верхневолжье в этом году отремонтировали 555 км дорог
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь Руденя
Рекомендуем
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время запуска обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
Заммэра Москвы рассказал о росте пассажиропотока на МЦД
Мэрия города Оренбург
Оренбуржцы отметили 85-летие области
Поезд Московского центрального диаметра на станции Белорусская
В Подмосковье уменьшилось число пассажиров автобусов после запуска МЦД
Алтайский государственный университет
Студенты Алтая разработали концепцию нацпроекта "Демография"
Запуск обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
Технические вопросы с билетной системой МЦД решены, заявил Ликсутов
МЦД
Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным
Тегеран
Иран заявил о готовности к обмену заключенными с США
Казань
В Татарстане пройдет первый всероссийский форум нацпроектов
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
КНДР идет по "иранскому" пути, считает Косачев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Более пяти тысяч человек приняли участие в конкурсе "Лидеры Кубани"
Церемония открытия памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Аллее Героев в Донецке
В центре Донецка установили бюст Иосифу Кобзону
Гора Мишина на территории строящегося курорта Белокуриха-2
На "Белокурихе — 2" появится горнолыжный склон с искусственным снегом
Украинские военные
ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Саранск
В Саранске после реконструкции открыли театр кукол
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Подозреваемому в ДТП в Нижнем Новгороде изберут меру пресечения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
13:47В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
13:46Трамп назвал Украину "каким-то местом"
13:45В Таиланде совершено нападение на туриста
Лента новостейМолния