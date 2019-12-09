Руденя: в Твери в 2020 году отремонтируют порядка 62 километров улиц

ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. В следующем году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Твери планируется отремонтировать почти 62 километра улиц. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будут выделены 840 миллионов рублей, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Географически Тверь находится между двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Мы равняемся на их опыт в развитии дорожной инфраструктуры. Все дорожные работы должны выполняться по современным технологиям из качественных материалов", - сказал глава региона, посвященном вопросам ремонта дорог в региональной столице.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что в текущем году в Твери по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были отремонтированы почти 36 километров улиц.