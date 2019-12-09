Иран заявил о готовности к обмену заключенными с США

ТЕГЕРАН, 9 дек - РИА Новости. Иран готов пойти на обмен заключенными с США по принципу "всех на всех", заявил в понедельник официальный представитель иранского правительства Али Рабии

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил об обмене задержанного в Иране американского студента Ван Сиюэ на иранского биолога Масуда Сулеймани, задержанного в США.

"Наш принцип - (обмен) всех на всех. Мы по-прежнему на нем настаиваем", - сказал Рабии в ходе пресс-конференции, добавив, что власти Ирана рады состоявшемуся обмену.

По его словам, Иран, исходя из гуманитарных соображений, согласился отпустить американского студента. В обмене свою роль сыграл и бывший американский чиновник, который направил Ирану послание на этот счет, добавил Рабии, однако не назвал его имени.

На вопрос, может ли обмен создать почву для переговоров с США по другим темам, он сообщил, что позиция Ирана прежняя – для переговоров с США в формате "5+1" (с участием Франции, Британии, России, Китая, Германии и США) Вашингтон в первую очередь должен отменить санкции против Тегерана.

Биолог Масуд Сулеймани отправился в США как преподаватель и исследователь, однако, 22 октября 2018 года был задержан в аэропорту Чикаго, несмотря на имеющуюся визу. Ему предъявили обвинения в нарушении американских санкций.

Гражданина США Ван Сиюэ, задержанного иранскими спецслужбами в 2016 году, суд приговорил к десяти годам тюремного заключения за попытку "внедриться" в иранские органы власти. По данным иранской стороны, в Иране осужденный "собирал информацию" и "действовал по прямому указанию Америки".