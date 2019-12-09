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Иран заявил о готовности к обмену заключенными с США
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РИА Новости

Иран заявил о готовности к обмену заключенными с США

12:44 09.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 дек - РИА Новости. Иран готов пойти на обмен заключенными с США по принципу "всех на всех", заявил в понедельник официальный представитель иранского правительства Али Рабии.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил об обмене задержанного в Иране американского студента Ван Сиюэ на иранского биолога Масуда Сулеймани, задержанного в США.
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"Наш принцип - (обмен) всех на всех. Мы по-прежнему на нем настаиваем", - сказал Рабии в ходе пресс-конференции, добавив, что власти Ирана рады состоявшемуся обмену.
По его словам, Иран, исходя из гуманитарных соображений, согласился отпустить американского студента. В обмене свою роль сыграл и бывший американский чиновник, который направил Ирану послание на этот счет, добавил Рабии, однако не назвал его имени.
На вопрос, может ли обмен создать почву для переговоров с США по другим темам, он сообщил, что позиция Ирана прежняя – для переговоров с США в формате "5+1" (с участием Франции, Британии, России, Китая, Германии и США) Вашингтон в первую очередь должен отменить санкции против Тегерана.
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Биолог Масуд Сулеймани отправился в США как преподаватель и исследователь, однако, 22 октября 2018 года был задержан в аэропорту Чикаго, несмотря на имеющуюся визу. Ему предъявили обвинения в нарушении американских санкций.
Гражданина США Ван Сиюэ, задержанного иранскими спецслужбами в 2016 году, суд приговорил к десяти годам тюремного заключения за попытку "внедриться" в иранские органы власти. По данным иранской стороны, в Иране осужденный "собирал информацию" и "действовал по прямому указанию Америки".
США ранее много раз призывали Иран освободить американских граждан, находящихся в заключении. Президент США Дональд Трамп в июле 2017 года грозил Ирану "последствиями", если американцы не будут освобождены. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что Тегеран готов пойти на обмен заключенными с Вашингтоном.
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Али РабииДональд ТрампМИД ИранаИранСШАВ мире
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