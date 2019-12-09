Экс-кандидата в президенты Франции приговорили к условному сроку

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции, лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приговорен к трем месяцем тюремного заключения условно и к штрафу в размере 8 тысяч евро в рамках разбирательств по делу о применении силы в ходе обысков в жилищах политика и его помощников.
"Жан-Люк Меланшон приговорен к трем месяцам тюрьмы условно и к 8 тысячам евро штрафа", - передает в понедельник телеканал BFMTV. Приговор выносил суд города Бобиньи в столичном регионе Франции.
Речь идет об инциденте, который произошел в октябре 2018 года, когда Меланшон толкнул прокурора. Инцидент попал на видео и широко транслировался всеми ведущими французскими телеканалами. Обыски в квартире Меланшона, а также в домах его помощников тогда проходили в рамках расследований фиктивного трудоустройства помощников европарламентариев и растраты государственных средств в ходе избирательной кампании.