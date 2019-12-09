Экс-кандидата в президенты Франции приговорили к условному сроку

Речь идет об инциденте, который произошел в октябре 2018 года, когда Меланшон толкнул прокурора. Инцидент попал на видео и широко транслировался всеми ведущими французскими телеканалами. Обыски в квартире Меланшона, а также в домах его помощников тогда проходили в рамках расследований фиктивного трудоустройства помощников европарламентариев и растраты государственных средств в ходе избирательной кампании.