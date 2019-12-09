Глава МАГАТЭ надеется на крепкие и конструктивные отношения с Россией

ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Международному агентству по атомной энергии необходимы крепкие, конструктивные и динамичные отношения с Россией, являющейся ключевым деятелем в агентстве, заявил в интервью РИА Новости новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Россия - ключевой деятель в МАГАТЭ и в целом в сфере ядерных исследований. Поэтому для меня крайне важно иметь крепкие, конструктивные, динамичные отношения с Российской Федерацией. Россия важна на каждом направлении моей деятельности", - заявил Гросси.
Он указал на важность РФ в вопросе "гарантий с Ираном", в атомной энергии, а также в ядерной медицине, ведь "Россия исторически является одной из самых развитых стран в сфере ядерных исследований".
"Россия имеет важное участие во всем, чего бы я ни касался, и я очень рад этому. Я работал с российскими коллегами много лет и сейчас намерен использовать отличные отношения с ними уже в роли гендиректора МАГАТЭ", - подчеркнул собеседник агентства.