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Глава МАГАТЭ надеется на крепкие и конструктивные отношения с Россией
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РИА Новости

Глава МАГАТЭ надеется на крепкие и конструктивные отношения с Россией

12:22 09.12.2019 (обновлено: 13:14 09.12.2019)
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© REUTERS / Leonhard FoegerГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
© REUTERS / Leonhard Foeger
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Международному агентству по атомной энергии необходимы крепкие, конструктивные и динамичные отношения с Россией, являющейся ключевым деятелем в агентстве, заявил в интервью РИА Новости новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Россия - ключевой деятель в МАГАТЭ и в целом в сфере ядерных исследований. Поэтому для меня крайне важно иметь крепкие, конструктивные, динамичные отношения с Российской Федерацией. Россия важна на каждом направлении моей деятельности", - заявил Гросси.
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Он указал на важность РФ в вопросе "гарантий с Ираном", в атомной энергии, а также в ядерной медицине, ведь "Россия исторически является одной из самых развитых стран в сфере ядерных исследований".
"Россия имеет важное участие во всем, чего бы я ни касался, и я очень рад этому. Я работал с российскими коллегами много лет и сейчас намерен использовать отличные отношения с ними уже в роли гендиректора МАГАТЭ", - подчеркнул собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>
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Рафаэль ГроссиМАГАТЭРоссияВ мире
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