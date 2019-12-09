Глава МАГАТЭ надеется на крепкие и конструктивные отношения с Россией

"Россия имеет важное участие во всем, чего бы я ни касался, и я очень рад этому. Я работал с российскими коллегами много лет и сейчас намерен использовать отличные отношения с ними уже в роли гендиректора МАГАТЭ", - подчеркнул собеседник агентства.