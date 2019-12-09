РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T12:18+0300
https://ria.ru/20191209/1562150320.html
В Удмуртии спецштаб оценит работу соцслужб после смерти инвалида
https://cdn22.img.ria.ru/images/155638/68/1556386806_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_c9896da2a5a21f1c407bc0f146441131.jpg
РИА Новости

В Удмуртии спецштаб оценит работу соцслужб после смерти инвалида

12:18 09.12.2019
316
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Инвалидная коляска. Архивное фото
УФА, 9 дек - РИА Новости. При правительстве Удмуртии создан специальный штаб, который проверит обстоятельства смерти ребенка-инвалида в Можге и даст оценку работе социальных служб, сферы здравоохранения и образования, заявила журналистам уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Авдеева.
"Произошла страшная трагедия - погиб ребенок. В первые же секунды, как нам стало известно, был создан штаб по поручению главы Удмуртии. Штаб возглавляет председатель правительства Ярослав Семенов. Наша цель - разобраться, почему случилось. Будет проведена проверка и дана оценка всем действиям, которые проводились органами системы профилактики, в том числе должностными лицами, в чьи полномочия входила работа с этой семьей. Проверят сферу образования, здравоохранения и социальные службы", - сказала журналистам Авдеева.
Скриншот с видео снятого в Иркутске в детской клинической больнице
29 ноября, 08:00
В Иркутске медсестра жестко обошлась с инвалидом — вину не признает
Она отметила, что власти не намерены скрывать вину должностных лиц, если в ходе проверки будут установлены виновные.
Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире умерла его мать. После трагедии глава республики Александр Бречалов поручил председателю правительства региона и детскому омбудсмену разобраться в обстоятельствах произошедшего. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже и вода лилась в подвал.
Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки. Квартира была вскрыта 6 декабря, когда педагоги, обучающие ребенка на дому, не дозвонились до его матери.
011150
Обсудить 2
УдмуртияПроисшествия
Рекомендуем
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Крымский мост через Москву-реку
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кирове будут судить мать трехлетней девочки, умершей от истощения
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол
Порошенко забросали яйцами на Майдане
Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Владимир Уйба
ФМБА на год осталось без спецсамолета для тяжелых пациентов
Логотип в отделении Почты России
"Почта России" ищет жителя Уфы, которому выдали часть пенсии печеньем
Автомобиль
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
Статуя Фемиды в суде
Жителя Ингушетии подозревают в оскорблении в интернете чувств верующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
13:47В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
13:46Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Лента новостейМолния