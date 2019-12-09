В Удмуртии спецштаб оценит работу соцслужб после смерти инвалида

УФА, 9 дек - РИА Новости. При правительстве При правительстве Удмуртии создан специальный штаб, который проверит обстоятельства смерти ребенка-инвалида в Можге и даст оценку работе социальных служб, сферы здравоохранения и образования, заявила журналистам уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Авдеева.

"Произошла страшная трагедия - погиб ребенок. В первые же секунды, как нам стало известно, был создан штаб по поручению главы Удмуртии. Штаб возглавляет председатель правительства Ярослав Семенов. Наша цель - разобраться, почему случилось. Будет проведена проверка и дана оценка всем действиям, которые проводились органами системы профилактики, в том числе должностными лицами, в чьи полномочия входила работа с этой семьей. Проверят сферу образования, здравоохранения и социальные службы", - сказала журналистам Авдеева.

Она отметила, что власти не намерены скрывать вину должностных лиц, если в ходе проверки будут установлены виновные.

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире умерла его мать. После трагедии глава республики Александр Бречалов поручил председателю правительства региона и детскому омбудсмену разобраться в обстоятельствах произошедшего. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже и вода лилась в подвал.