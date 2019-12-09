Пресс-конференция Министра спорта РФ Павла Колобкова

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9 декабря в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция Министра спорта Российской Федерации Павла КОЛОБКОВА по итогам заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.