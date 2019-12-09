Пресс-конференция замдиректора НКЦ по компьютерным инцидентам Мурашова

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16 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая МУРАШОВА на тему: "Защита информационного пространства страны – общая задача".