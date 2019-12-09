Стратегическое учение "Кавказ-2020" пройдет в сентябре

"Важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС РФ станет запланированное на сентябрь 2020 года стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020", - сказал он.

По словам министра, в новом учебном году запланировано более 4800 учений различного масштаба и свыше 9 тысяч практических мероприятий боевой учебы. Шойгу отметил, что основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи.