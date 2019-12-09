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Стратегическое учение "Кавказ-2020" пройдет в сентябре
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РИА Новости

Стратегическое учение "Кавказ-2020" пройдет в сентябре

12:11 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
 Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" пройдет в сентябре 2020 года, заявил в понедельник в ходе селекторного совещания Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС РФ станет запланированное на сентябрь 2020 года стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020", - сказал он.
По словам министра, в новом учебном году запланировано более 4800 учений различного масштаба и свыше 9 тысяч практических мероприятий боевой учебы. Шойгу отметил, что основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи.
"Строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении", - подчеркнул он.
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Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуРоссияБезопасность
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