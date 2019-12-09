BTS рассказали, что работают над новым альбомом

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Участники южнокорейской группы рассказали, что работают над новым альбомом и в ближайшее время его выпустят, сообщает Variety.
BTS выступали на вручении премии Variety "самым крупным хитмейкерам", где получили звание "группы года".
Солист RM поблагодарил фанатов, продюсеров и команду сайта. "2019 год был для нас полным неожиданностей, а это событие (получение звания группы года, - прим. ред.) сделало его ещё более удивительным", - заявил RM.
Также он рассказал о том, что BTS работают над новым проектом.
"Сейчас мы работаем над новой музыкой и новым альбомом и очень ждем того момента, когда сможем поделиться им с нашими поклонниками в 2020 году", - добавил солист.
"Хитмейкером года" по версии Variety стала Билли Айлиш.