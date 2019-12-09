РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-09T12:20+0300
https://ria.ru/20191209/1562149840.html
BTS рассказали, что работают над новым альбомом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156138/68/1561386877_0:199:3072:1927_1036x0_80_0_0_48495af4cc4b3f3a8ee887f6a0f23536.jpg
РИА Новости

BTS рассказали, что работают над новым альбомом

12:13 09.12.2019 (обновлено: 12:20 09.12.2019)
23
© AP Photo / Scott Roth/InvisionЮжнокорейская группа BTS
Южнокорейская группа BTS
© AP Photo / Scott Roth/Invision
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Участники южнокорейской группы рассказали, что работают над новым альбомом и в ближайшее время его выпустят, сообщает Variety.
BTS выступали на вручении премии Variety "самым крупным хитмейкерам", где получили звание "группы года".
Солист RM поблагодарил фанатов, продюсеров и команду сайта. "2019 год был для нас полным неожиданностей, а это событие (получение звания группы года, - прим. ред.) сделало его ещё более удивительным", - заявил RM.
Также он рассказал о том, что BTS работают над новым проектом.
"Сейчас мы работаем над новой музыкой и новым альбомом и очень ждем того момента, когда сможем поделиться им с нашими поклонниками в 2020 году", - добавил солист.
"Хитмейкером года" по версии Variety стала Билли Айлиш.
Кадр из видео к песне группы INKI Drop Top
7 декабря, 23:13Культура
K-pop по-русски или Санта: какие треки этой недели нельзя пропустить
100000
КультураBTSБилли АйлишМузыкаНовости культурыШоу-бизнес
Рекомендуем
Международное агентство по атомной энергии
МАГАТЭ намерен внести вклад в упрощение доступа к лучевой терапии
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на вторник снизился до 70,5 рубля
Анатолий Перминов
В России начала работу система мониторинга космических предприятий
Патроны
Продажи оружия в мире в 2018 году увеличились на 4,6%, заявили в SIPRI
Сотрудник полиции в Мюнхене
В Мюнхене задержали подозреваемого в нападении с ножом на полицейского
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ заявил, что из чернобыльской аварии был извлечен урок
Задержание исламиста, собиравшего деньги для ИГ*
В Дагестане задержали исламиста, собиравшего деньги для ИГ*
Кадр из клипа Billie Eilish - xanny
Билли Айлиш представила клип, в котором о ее лицо тушат окурки
Дмитрий Артюхов
Глава Ямала прокомментировал рейтинг регионов по вредным привычкам
Автомобильное движение в Москве
ЦОДД предупредил московских водителей о гололеде и сильном ветре
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Пензенской области один человек погиб в ДТП
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Статуя Фемиды в суде
Жителя Ингушетии подозревают в оскорблении в интернете чувств верующих
Владимир Уйба
ФМБА на год осталось без спецсамолета для тяжелых пациентов
Сериал Чернобыль
Глава МАГАТЭ прокомментировал сериал "Чернобыль"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
13:47В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
13:46Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Лента новостейМолния