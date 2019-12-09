Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ

ЯКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
В июле якутский городской суд признал Романова виновным в злоупотреблении свободой информации и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. В августе верховный суд Якутии, рассмотрев апелляцию, оставил без изменения решение горсуда.
"Суд состоялся накануне во Владивостоке. Наш юрист Лена Максимова сообщила, что решение Якутского городского суда... в отношении сотрудника газеты "Якутск Вечерний" отменено в кассации", - поделился Обедин.
"Якутск вечерний" в апреле опубликовал материал Романова, в котором рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, якобы похитили и избили сотрудники ФСБ. По словам Обедина, участковый уполномоченный майор Рушан Алимов 2 июля пришел в редакцию и требовал от автора проехать с ним для дачи объяснений. Журналист отказался, и в его отношении был составлен протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти.
В управлении МВД по Якутии в свою очередь сообщали, что участковый действовал в рамках служебных полномочий. По информации ведомства, участковый Алимов в помещении редакции уведомил журналиста Романова о наличии в производстве дела об административном правонарушении, в связи с чем необходимо дать показания. Однако "Романов сослался на занятость и сообщил, что будет готов ответить на вопросы на следующий день", добавляло ведомство. Романов дал показания 3 июля.