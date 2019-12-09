Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ

В июле якутский городской суд признал Романова виновным в злоупотреблении свободой информации и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. В августе верховный суд Якутии, рассмотрев апелляцию, оставил без изменения решение горсуда.

"Якутск вечерний" в апреле опубликовал материал Романова, в котором рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, якобы похитили и избили сотрудники ФСБ. По словам Обедина, участковый уполномоченный майор Рушан Алимов 2 июля пришел в редакцию и требовал от автора проехать с ним для дачи объяснений. Журналист отказался, и в его отношении был составлен протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти.