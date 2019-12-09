"Мисс Вселенная" из ЮАР и ее соперницы

Титул "Мисс Вселенная — 2019" завоевала Зозибини Тунзи из ЮАР. Корону ей вручила прошлогодняя победительница Катриона Грей.
Титул "Мисс Вселенная — 2019" завоевала Зозибини Тунзи из ЮАР. Корону ей вручила прошлогодняя победительница Катриона Грей.
Второе место заняла Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, третье досталось мексиканке Софии Арагон.
Второе место заняла Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, третье досталось мексиканке Софии Арагон.
Представительница южноафриканской страны побеждает в конкурсе в третий раз.
Представительница южноафриканской страны побеждает в конкурсе в третий раз.
Новая "Мисс Вселенная" — борец с гендерным насилием и неравенством. Свою кампанию в соцсетях Зозибини Тунзи посвятила защите женщин.
Новая "Мисс Вселенная" — борец с гендерным насилием и неравенством. Свою кампанию в соцсетях Зозибини Тунзи посвятила защите женщин.
В этом году конкурс проходил в Атланте с 28 ноября по 8 декабря.
В состязании красавиц приняли участие 90 девушек, представляющих разные страны мира.
В состязании красавиц приняли участие 90 девушек, представляющих разные страны мира.
"Мисс Вселенная" — один из самых престижных конкурсов красоты.
"Мисс Вселенная" — один из самых престижных конкурсов красоты.
Вместе с "Мисс Мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" он составляет так называемую Большую четверку.
Вместе с "Мисс Мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" он составляет так называемую Большую четверку.
Претендовать на титул "Мисс Вселенная" могут яркие девушки в возрасте от 18 лет.
Претендовать на титул "Мисс Вселенная" могут яркие девушки в возрасте от 18 лет.
"Мисс Вселенная" впервые появилась на американском телевидении в 1955 году.
"Мисс Вселенная" впервые появилась на американском телевидении в 1955 году.
Россия участвует в конкурсе с середины 1990-х, однако в этом году представительница нашей страны пропустила мероприятие из-за сложностей с оформлением визы.
Россия участвует в конкурсе с середины 1990-х, однако в этом году представительница нашей страны пропустила мероприятие из-за сложностей с оформлением визы.
Павинсуда Друин из Таиланда на конкурсе "Мисс Вселенная — 2019".
Конкурс красоты "Мисс Вселенная — 2019".