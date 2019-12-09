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"Мисс Вселенная" из ЮАР и ее соперницы
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РИА Новости

"Мисс Вселенная" из ЮАР и ее соперницы

15:45 09.12.2019 (обновлено: 17:01 09.12.2019)
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В США прошел ежегодный международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Победительница и финалистки — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / ELIJAH NOUVELAGE

Титул "Мисс Вселенная — 2019" завоевала Зозибини Тунзи из ЮАР. Корону ей вручила прошлогодняя победительница Катриона Грей.

Победительница конкурса красоты Мисс Вселенная - 2019, представительница ЮАР Зозибини Тунзи
1 из 13

Титул "Мисс Вселенная — 2019" завоевала Зозибини Тунзи из ЮАР. Корону ей вручила прошлогодняя победительница Катриона Грей.

© REUTERS / ELIJAH NOUVELAGE
© REUTERS / Elijah Nouvelage

Второе место заняла Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, третье досталось мексиканке Софии Арагон.

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
2 из 13

Второе место заняла Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, третье досталось мексиканке Софии Арагон.

© REUTERS / Elijah Nouvelage
© AFP 2019 / Getty Images/ Paras Griffin

Представительница южноафриканской страны побеждает в конкурсе в третий раз.

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
3 из 13

Представительница южноафриканской страны побеждает в конкурсе в третий раз.

© AFP 2019 / Getty Images/ Paras Griffin
© REUTERS / Elijah Nouvelage

Новая "Мисс Вселенная" — борец с гендерным насилием и неравенством. Свою кампанию в соцсетях Зозибини Тунзи посвятила защите женщин.

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
4 из 13

Новая "Мисс Вселенная" — борец с гендерным насилием и неравенством. Свою кампанию в соцсетях Зозибини Тунзи посвятила защите женщин.

© REUTERS / Elijah Nouvelage
© AFP 2019 / Valerie Macon

В этом году конкурс проходил в Атланте с 28 ноября по 8 декабря.

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
5 из 13

В этом году конкурс проходил в Атланте с 28 ноября по 8 декабря.

© AFP 2019 / Valerie Macon
© AFP 2019 / Valerie Macon

В состязании красавиц приняли участие 90 девушек, представляющих разные страны мира.

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
6 из 13

В состязании красавиц приняли участие 90 девушек, представляющих разные страны мира.

© AFP 2019 / Valerie Macon
© AFP 2019 / Getty Images/ Paras Griffin

"Мисс Вселенная" — один из самых престижных конкурсов красоты.

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
7 из 13

"Мисс Вселенная" — один из самых престижных конкурсов красоты.

© AFP 2019 / Getty Images/ Paras Griffin
© AFP 2019 / Getty Images/ Paras Griffin

Вместе с "Мисс Мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" он составляет так называемую Большую четверку.

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
8 из 13

Вместе с "Мисс Мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" он составляет так называемую Большую четверку.

© AFP 2019 / Getty Images/ Paras Griffin
© AFP 2019 / Valerie Macon

Претендовать на титул "Мисс Вселенная" могут яркие девушки в возрасте от 18 лет.

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
9 из 13

Претендовать на титул "Мисс Вселенная" могут яркие девушки в возрасте от 18 лет.

© AFP 2019 / Valerie Macon
© AFP 2019 / Valerie Macon

"Мисс Вселенная" впервые появилась на американском телевидении в 1955 году.

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
10 из 13

"Мисс Вселенная" впервые появилась на американском телевидении в 1955 году.

© AFP 2019 / Valerie Macon
© AFP 2019 / Getty Images/ Paras Griffin

Россия участвует в конкурсе с середины 1990-х, однако в этом году представительница нашей страны пропустила мероприятие из-за сложностей с оформлением визы.

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
11 из 13

Россия участвует в конкурсе с середины 1990-х, однако в этом году представительница нашей страны пропустила мероприятие из-за сложностей с оформлением визы.

© AFP 2019 / Getty Images/ Paras Griffin
© AFP 2019 / Valerie Macon

Павинсуда Друин из Таиланда на конкурсе "Мисс Вселенная — 2019".

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
12 из 13

Павинсуда Друин из Таиланда на конкурсе "Мисс Вселенная — 2019".

© AFP 2019 / Valerie Macon
© AFP 2019 / Getty Images/ Paras Griffin

Конкурс красоты "Мисс Вселенная — 2019".

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
13 из 13

Конкурс красоты "Мисс Вселенная — 2019".

© AFP 2019 / Getty Images/ Paras Griffin
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Мисс ВселеннаяФото
Популярные комментарии
Конкурс "Мисс Вселенная", как сказка: чем дальше, тем страшнее.
9 декабря, 16:36
Юрий Cordik
530002
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