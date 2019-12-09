Эксперты оценили введение электронных договоров купли-продажи авто

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Введение в Введение в РФ электронных договоров купли-продажи автомобилей создаст целый ряд удобств для автомобилистов, а также пресечет незаконное использование бумажных договоров, но на первом этапе предстоит столкнуться с трудностями при переходе на новую систему, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Минкомсвязь МВД готовят новый бесплатный сервис для нескольких миллионов человек - электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг. По информации издания, электронные договоры могут появиться в РФ в 2020 году.

"На самом деле, здравое звено есть в этом, потому что сейчас с договорами - заполненными, незаполненными - есть лазейки, когда можно пользоваться незаконно этими договорами бумажными и уходить от ответственности, возя с собой незаполненные договора бумажные, не сразу оформлять машину на перерегистрацию… Соответственно, многие лазейки можно будет перекрыть, естественно, если будет электронный вид договоров. Ну и дополнительно ко всему, уходим от бумаг, спасаем деревья", - сказал РИА Новости координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.

Положительно эту инициативу оценил и руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, отметив, что система электронных договоров будет удобной для тех, кто владеет интернетом и, в частности, поможет водителям в общении с налоговыми инспекциями, которые "регулярно начисляют транспортный налог задним числом". Вместе с тем, оба эксперта сошлись во мнении, что на первых этапах предстоит столкнуться с проблемами при использовании электронных договоров.

"Я, на самом деле, не против этой инициативы... Но сейчас, мне кажется, слишком рано, слишком много проблем: и с утечкой персональных данных, и с тем, как это будет храниться", - подчеркнул Канаев, отметив, что в первые годы обе системы должны будут сосуществовать.