РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T11:52+0300
https://ria.ru/20191209/1562148811.html
Эксперты оценили введение электронных договоров купли-продажи авто
https://cdn25.img.ria.ru/images/151004/57/1510045715_0:194:3083:1929_1036x0_80_0_0_f803e3021678839fd1983784ef85ec35.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили введение электронных договоров купли-продажи авто

11:52 09.12.2019
236
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает автомобиль в автосалоне
Посетитель осматривает автомобиль в автосалоне
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Введение в РФ электронных договоров купли-продажи автомобилей создаст целый ряд удобств для автомобилистов, а также пресечет незаконное использование бумажных договоров, но на первом этапе предстоит столкнуться с трудностями при переходе на новую систему, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Минкомсвязь и МВД готовят новый бесплатный сервис для нескольких миллионов человек - электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг. По информации издания, электронные договоры могут появиться в РФ в 2020 году.
Девушки фотографируются возле автомобиля ГАЗ-21 Волга
4 декабря, 08:00
Не роскошь, а средство передвижения. Что вы знаете о советских авто?
"На самом деле, здравое звено есть в этом, потому что сейчас с договорами - заполненными, незаполненными - есть лазейки, когда можно пользоваться незаконно этими договорами бумажными и уходить от ответственности, возя с собой незаполненные договора бумажные, не сразу оформлять машину на перерегистрацию… Соответственно, многие лазейки можно будет перекрыть, естественно, если будет электронный вид договоров. Ну и дополнительно ко всему, уходим от бумаг, спасаем деревья", - сказал РИА Новости координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
Положительно эту инициативу оценил и руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, отметив, что система электронных договоров будет удобной для тех, кто владеет интернетом и, в частности, поможет водителям в общении с налоговыми инспекциями, которые "регулярно начисляют транспортный налог задним числом". Вместе с тем, оба эксперта сошлись во мнении, что на первых этапах предстоит столкнуться с проблемами при использовании электронных договоров.
"Я, на самом деле, не против этой инициативы... Но сейчас, мне кажется, слишком рано, слишком много проблем: и с утечкой персональных данных, и с тем, как это будет храниться", - подчеркнул Канаев, отметив, что в первые годы обе системы должны будут сосуществовать.
Орел также отметил, что новая система, вероятнее всего, будет отлажена "не раньше, чем через год".
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне
7 декабря, 20:20
В Совфеде оценили изменения после введения нового документа на авто
310000
Обсудить 0
АвтоРоссияОбщество
Рекомендуем
ДТП с участием трактора на 126 километре автодороги Калинино-Батырево-Яльчики в Яльчикском районе Чувашии. 8 декабря 2019
В Чувашии в ДТП в трактором погибли две школьницы и взрослый
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу поручил ВМФ сделать упор на "Калибры" и "Цирконы"
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Сверхлегкая целлюлозная пена с цеолитами для улавливания углекислого газа
Ученые создали сверхлегкий материал, очищающий выбросы от СО2
Вид на планету Земля из космоса
Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником
Разливное пиво
Названы самые пьющие российские регионы
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Полицейский
В Петербурге пассажир метро пытался провезти разобранную мину
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа
Эксперт оценил возможность встречи Лаврова и Трампа
Корабль в море
Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства
Здание Государственной Думы в Москве
Комитет ГД не поддержал проект о минимальном пороге ряда соцрасходов
Женщина пересчитывает полученную пенсию. Архивное фото
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Полиция
В Севастополе неизвестные разгромили центр помощи детям-инвалидам
Школьные рюкзаки
Депутат предложил ввести в школах уроки по антикоррупционной политике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
13:47В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
13:46Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Лента новостейМолния