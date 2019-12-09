ТЦ "Город" в Москве проверяют из-за сообщения о минировании

Ранее сообщалось о проверке специалистами Храма Христа Спасителя, Тимирязевского и Солнцевского районных судов после получения анонимных сообщений о "минировании".

Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.