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ТЦ "Город" в Москве проверяют из-за сообщения о минировании
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РИА Новости

ТЦ "Город" в Москве проверяют из-за сообщения о минировании

11:49 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в адрес торгового центра "Город" на юго-востоке Москвы, проводится проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке специалистами Храма Христа Спасителя, Тимирязевского и Солнцевского районных судов после получения анонимных сообщений о "минировании".
"Идет проверка ТЦ "Город" на шоссе Энтузиастов после угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
Патриарший мост к храму Христа Спасителя в Москве
10:50
В Москве из-за сообщений о минировании проверяют Храм Христа Спасителя
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