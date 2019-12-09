Эксперт оценил возможность встречи Лаврова и Трампа

"На это все намекают, что, возможно, его примет Дональд Трамп, но утверждать это на сто процентов никто не может. Хотя бы потому, что мы не знаем до конца предмет переговоров и чем эти переговоры закончатся. То есть, если они закончатся какими-то хотя бы предварительными договорённостями, то не исключено, что его и Трамп примет. Ему будет это выгодно. Если переговоры сорвутся, ни о чем не договорятся, то какой смысл ему принимать. Тут все зависит от этого", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.