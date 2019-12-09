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Эксперт оценил возможность встречи Лаврова и Трампа
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РИА Новости

Эксперт оценил возможность встречи Лаврова и Трампа

11:46 09.12.2019
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Возможность встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита в Вашингтон с президентом США Дональдом Трампом зависит от того, насколько выгодно это будет американскому лидеру, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.
Ранее российское дипведомство заявило, что Сергей Лавров 10 декабря посетит Вашингтон с рабочим визитом, в ходе которого обсудит с госсекретарем США Майком Помпео актуальные вопросы двусторонних отношений.
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Будет ли Лавров встречаться с президентом США Дональдом Трампом, пока не известно. Это будет зависеть целиком от американского лидера, отметил политолог.
"На это все намекают, что, возможно, его примет Дональд Трамп, но утверждать это на сто процентов никто не может. Хотя бы потому, что мы не знаем до конца предмет переговоров и чем эти переговоры закончатся. То есть, если они закончатся какими-то хотя бы предварительными договорённостями, то не исключено, что его и Трамп примет. Ему будет это выгодно. Если переговоры сорвутся, ни о чем не договорятся, то какой смысл ему принимать. Тут все зависит от этого", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Одной из главных тем переговоров будут договоренности по вооружениям, отметил Рогулев, учитывая последние новости по этой теме. При этом он не исключил, что и другие международные темы также будут затрагиваться.
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Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен на вопрос о возможной цели встречи Трампа с Лавровым ответил, что речь идет о принципе взаимности в отношениях и напомнил о том, что когда Помпео посетил Россию, президент России Владимир Путин встретился с ним.
Обычно страны следуют этому принципу в международных отношениях, но сейчас в российско-американских отношениях такая накаленная ситуация, что могут и пренебречь такой взаимностью, отметил Рогулев.
"Вы знаете высокомерное поведение США, да и Трамп человек не очень постоянный, поэтому мы до конца не знаем ни целей, ни задач этого визита. Все будет зависеть от контекста. Тут это не столько взаимность. Для Трампа важнее его прагматическая выгода с точки зрения политики и избирательной кампании", - подчеркнул он.
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При этом, отметил Рогулев, ждать позитива от визита Лаврвоа в Вашингтона до завершения выборов в США не приходится.
"Если что-то и может случиться в отношениях России и США, то только после президентских выборов. Сейчас ситуация неопределенная, Америка целиком занята своими проблемами", - отметил эксперт.
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Дональд ТрампСергей ЛавровМИД РФСШАВ мире
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