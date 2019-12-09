Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.

Главного борца с коррупцией Алтайского края задержали в конце 2018 года за взятку в 5 миллионов рублей. В ходе следствия выяснилось, что Надвоцкий "три года покровительствовал двум коммерческим организациям, занимавшихся реализацией топлива на территории Алтайского края, и получил от них 12 миллионов рублей", сообщала прокуратура.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц"… Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, которые суд принял во внимание, назначив Вадиму Надвоцкому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 25 миллионов 800 тысяч рублей", - сказала Рязанцева, уточнив, что общий размер взяток составил 12,9 миллиона рублей.

Следователем СК наложен арест на имущество и деньги Надвоцкого, которому грозило до 15 лет колонии, на общую сумму 17 482 000 рублей и 2 000 долларов США.