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Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
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РИА Новости

Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки

11:44 09.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
Главного борца с коррупцией Алтайского края задержали в конце 2018 года за взятку в 5 миллионов рублей. В ходе следствия выяснилось, что Надвоцкий "три года покровительствовал двум коммерческим организациям, занимавшихся реализацией топлива на территории Алтайского края, и получил от них 12 миллионов рублей", сообщала прокуратура.
Взятка
Вчера, 15:08
Более трети коррупционных преступлений в России приходится на взятки
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц"… Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, которые суд принял во внимание, назначив Вадиму Надвоцкому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 25 миллионов 800 тысяч рублей", - сказала Рязанцева, уточнив, что общий размер взяток составил 12,9 миллиона рублей.
Следователем СК наложен арест на имущество и деньги Надвоцкого, которому грозило до 15 лет колонии, на общую сумму 17 482 000 рублей и 2 000 долларов США.
Она добавила, что Надвоцкий полностью признал свою вину, в связи с чем дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В начале октября дело в отношении посредника направлено органами следствия в суд.
Алексей Валов
7 декабря, 13:41
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
1240010
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Следственный комитет РФАлтайский крайПроисшествия
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