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В горевшем ангаре в Липецке могли кустарно готовить топливо, заявил СК
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РИА Новости

В горевшем ангаре в Липецке могли кустарно готовить топливо, заявил СК

11:43 09.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Двое мужчин, погибших при пожаре в ангаре в Липецке, по предварительным данным, занимались кустарным изготовлением дизельного топлива, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ.
Как сообщалось ранее, пожар в ангаре бывшей станции техобслуживания на улице Ковалева произошел вечером 8 декабря. В огне погибли два человека.
"В ходе тушения пожара обнаружены тела двух мужчин 38 и 40 лет, арендовавших помещение. По предварительным данным, мужчины занимались изготовлением дизельного топлива кустарным способом", - говорится в сообщении.
По факту происшествия СК начал доследственную проверку, опрашиваются свидетели и очевидцы.
"Тела мужчин отправлены для проведения судебно-медицинской экспертизы, результаты которой определят причину их смерти. Устанавливается причина возгорания", - отмечают в управлении.
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Следственный комитет РФЛипецкПроисшествия
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