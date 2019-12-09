В горевшем ангаре в Липецке могли кустарно готовить топливо, заявил СК

Как сообщалось ранее, пожар в ангаре бывшей станции техобслуживания на улице Ковалева произошел вечером 8 декабря. В огне погибли два человека.
"В ходе тушения пожара обнаружены тела двух мужчин 38 и 40 лет, арендовавших помещение. По предварительным данным, мужчины занимались изготовлением дизельного топлива кустарным способом", - говорится в сообщении.
По факту происшествия СК начал доследственную проверку, опрашиваются свидетели и очевидцы.
"Тела мужчин отправлены для проведения судебно-медицинской экспертизы, результаты которой определят причину их смерти. Устанавливается причина возгорания", - отмечают в управлении.