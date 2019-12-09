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Новогоднее шоу "Пираты и затерянный остров" пройдет в Лужниках
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РИА Новости

Новогоднее шоу "Пираты и затерянный остров" пройдет в Лужниках

11:36 09.12.2019
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© Фото : Продюсерский центр "Дилявер"Новогоднее цирковое спортивное шоу "Пираты и затерянный остров"
Новогоднее цирковое спортивное шоу Пираты и затерянный остров
© Фото : Продюсерский центр "Дилявер"
МОСКВА, 9 дек - Продюсерский центр "Дилявер". С 29 декабря по 8 января Продюсерский центр "Дилявер" представляет премьеру новогоднего циркового спортивного шоу "ПИРАТЫ И ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ".
Новая постановка, объединяет в себе самые эффектные развлекательно-спортивные жанры: цирковые и акробатические номера, шоу-балет, экстремальные виды спорта и завораживающие трюки каскадеров. Творческая группа во главе с режиссёром Валерием Левушкиным представит вашему вниманию грандиозное зрелище для всей семьи.
Главные герои шоу отправятся в увлекательное путешествие и попадут на затерянный остров, который расположен далеко от цивилизации и хранит много интересных секретов.
Сюжетная линия, насыщенная неожиданными поворотами, в сочетании с фантастическими спецэффектами, абсолютно новым уровнем звука, масштабными декорациями, огненными всплесками и водными стенами, банжи-джампингом, номерами титулованных гимнасток, акробатов, каскадеров и танцоров, никого не оставит равнодушным!
Благодаря эффектам с проекционной графикой, ярким стилизованным костюмам, интерактиву с залом и качественному музыкальному сопровождению, вы почувствуете себя неотъемлемой частью настоящей новогодней сказки!
© Фото : Продюсерский центр "Дилявер"Новогоднее цирковое спортивное шоу "Пираты и затерянный остров"
Новогоднее цирковое спортивное шоу Пираты и затерянный остров
© Фото : Продюсерский центр "Дилявер"
Новогоднее цирковое спортивное шоу "Пираты и затерянный остров"
"ПИРАТЫ И ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ" — это грандиозное событие, которое не уступает известным мировым проектам, а по выполняемым трюкам и номерам — даже их превосходит! В постановке задействованы настоящие профессионалы: актёры, спортсмены высочайшего класса, титулованные гимнасты — чемпионы мира и Европы, воспитанницы легендарной Ирины Винер-Усмановой.
Перед зрителями распахнёт свои двери новая и поистине уникальная площадка – самый большой гимнастический центр в мире, открывшийся в июне 2019 года! Дворец уникален не только по содержанию, но и по архитектуре! Витражное остекление, мозаика на полу, трансформируемые трибуны, от замысла идеи до воплощения всё разрабатывала Ирина Винер-Усманова.
За 45 минут до начала представления детей ждет увлекательная развлекательная программа с участием профессиональных артистов, костюмированное представление с хороводами, конкурсами, песнями и танцами! В фойе детей будет ожидать праздничная новогодняя ёлка.
Продолжительность шоу – 1 час 05 минут.
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