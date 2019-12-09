Землетрясение в Тоскане повредило здания

По данным института, землетрясение произошло в 04.37 по местному времени (06.37 мск). Его эпицентр находился в 25 километрах к северу от Флоренции между коммунами Скарперия-э-Сан-Пьеро и Барберино-ди-Муджелло, очаг залегал на глубине 9 километров.