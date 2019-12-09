Землетрясение в Тоскане повредило здания

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на понедельник в итальянской Тоскане недалеко от Флоренции, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV).
По данным института, землетрясение произошло в 04.37 по местному времени (06.37 мск). Его эпицентр находился в 25 километрах к северу от Флоренции между коммунами Скарперия-э-Сан-Пьеро и Барберино-ди-Муджелло, очаг залегал на глубине 9 километров.
Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 4,8.
Подземные толчки вызвали панику, многие жители покинули свои дома и выбежали на улицы.
По данным телеканала Tgcom24, в результате толчков несколько зданий были повреждены. В коммунах Борго-Сан-Лоренцо, Барберино-ди-Муджелло и Виккьо было принято решение закрыть школы в понедельник.
Как сообщает газета Repubblica, в регионе остановлено железнодорожное движение, в том числе не ходят скоростные поезда между Флоренцией и Болоньей.